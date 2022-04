Osaka tra le lacrime si qualifica per la finale di Miami: “Giocare senza pressione mi aiuta” Naomi Osaka dopo mesi difficilissimi si è qualificata per la finale del torneo di Miami. La giapponese sabato sfiderà la futura numero 1 la polacca Iga Swiatek.

Il nome Naomi Osaka è uno dei più importanti del tennis, di lei si parla tanto per le sue vittorie, ma negli ultimi tempi anche per i suoi problemi, ora sembra tutto alle spalle. Magicamente in Florida Osaka ha ritrovato il suo gioco ed è pronta a giocare la finale di un torneo importante contro la futura numero 1 del mondo Iga Swiatek.

La tennista giapponese ha sofferto tantissimo negli ultimi mesi, dal Roland Garros (che si gioca tra maggio e giugno) ha perso serenità, ha parlato apertamente dei suoi problemi, ma non è stata completamente capita, quantomeno all'inizio. Si è presa una pausa dal tennis, poi è tornata per le Olimpiadi dove è stata l'ultima tedofora. Osaka ai Giochi di Tokyo non è riuscita a vincere una medaglia, ha disputato due tornei e poi si è fermata definitivamente. In Australia ha giocato, ma senza brillare, mentre a Indian Wells ha perso al secondo turno, ed è uscita dal campo tra le lacrime, per dei brutti insulti ricevuti. Stavolta le lacrime sono di gioia perché Naomi Osaka è in finale al torneo di Miami.

Chi tifa per lei, ma anche chi segue il tennis e ha un minimo di sensibilità è felice quando vince Naomi Osaka che quasi d'incanto ha ritrovato tutti i colpi ed ha raggiunto la settima finale importante della sua carriera, la quattro Slam le ha vinte tutte. Nei quarti aveva lasciato le briciole a Collins, mentre in semifinale ha prevalso in tre set sulla campionessa olimpica Belinda Bencic. Quando è finito il match la nipponica ha reso merito alla sua avversaria: "Non mi sembrava di aver capito per niente il suo gioco, eppure sono riuscita a vincere. È una giocatrice fantastica. Mi piacerebbe battermici di nuovo. Volevo solo ringraziare tutti. L'atmosfera era davvero bella", ma soprattutto ha parlato di sé e lo ha fatto con gli occhi che luccicavano: "Accidenti, sto ancora piangendo! Ma questo torneo significa molto per me."

Poi in conferenza stampa Osaka ha parlato delle sue emozioni, del suo stato d'animo e ha detto parole molto interessanti: "Sono molto felice. Molte persone mi hanno detto, sei tornata, e cose del genere. Ma ad essere onesta, non mi sento come se fossi mai andata via. Come se non avessi giocato le partite. Ci sono state alcune situazioni in cui ho perso, ma ho giocato buone partite per tutto il tempo. Ma non credo che ci sia una giocatrice al mondo che vuole giocare con me al primo turno. Credo che a volte mi sento sopraffatta dai miei pensieri. Quindi stavo solo pensando troppo al futuro. Agli US Open e a Indian Wells mi sono sempre sentita come in un tunnel, con il respiro corto tutto il tempo, perché pensavo sempre ‘devo vincere questa partita'. Penso che oggi sia stata l’unica volta in cui sono entrata in partita senza pensare che dovevo vincere la partita ma che volevo vincere".