Opelka vuole abolire il doppio: “È per giocatori falliti”, la risposta di Bopanna è durissima

Nel mondo del tennis si litiga. Tante discussioni per la sospensione di Sinner, ma si litiga anche a causa del doppio. Il botta e risposta tra Really Opelka e l'indiano Bopanna è stato pesantissimo, e chissà cosa accadrà quando i due si ritroveranno nello stesso torneo. L'americano è entrato a gamba tesa dicendo che il doppio dovrebbe essere abolito e che lo giocano solo singolaristi falliti. Bopanna ha risposto per le rime, ricordando cosa ha fatto grazie ai cospicui guadagni ottenuti con il torneo di doppio.

Il durissimo attacco di Opelka, che vuole cancellare il doppio

Opelka è un uomo che non ha peli sulla lingua, recentemente ha chiesto di sospendere un arbitro che lo aveva fatto infuriare (ed aveva vinto), parlando del doppio ha detto cose durissime. Il doppio lo cancellerebbe, lo giocano solo singolaristi che non hanno avuto successo. Inoltre ha detto che i doppisti gli danno fastidio, guadagnano tanto e piangono pure miseria. Più duro di così non si può: "Dovrebbero eliminare i doppi al 100%. Il doppio è per i giocatori di singolare falliti, non esiste uno specialista del doppio. Non vendono nemmeno un biglietto, portano via campi di allenamento e fisioterapisti, non guadagnano niente e si lamentano di non guadagnare abbastanza. È un comportamento piuttosto avido. Ci si potrebbe liberare del doppio. I giocatori di singolare dovrebbero essere gli unici autorizzati a giocare il doppio".

Bopanna spiega cosa ha fatto con i guadagni del doppio

Bopanna, che è stato numero 1 del doppio, ha risposto con grande durezza a Opelka. L'indiano ha usato parole forti, ma ha motivato le sue parole dicendo a chiare lettere che con gli oltre 7 milioni di premi guadagnati in carriera ha aiutato tanti ragazzi e ragazze e a creare un'accademia: "Chiunque rifiuta il tennis in doppio, deve capire questo: giocare il doppio e ricavarne un reddito mi ha dato il potere di fare qualcosa di importante nella vita. Mi ha aiutato a far scoprire lo sport a bambini svantaggiati, a fornire un’istruzione a oltre 30 ragazze e a costruire un’accademia che alleva futuri campioni. Lascia che te lo dica, a chi beneficia di queste opportunità non interessa se il supporto arriva dalle vincite in singolo o in doppio".

Aggiungendo: "Ciò che conta è che il doppio cambia la vita. Eppure alcuni, nella loro posizione privilegiata, si accontentano di discutere su chi merita di più o di meno. Non riescono a cogliere il quadro più ampio, cioè il vero impatto di questo sport. Il tennis non è solo una questione di classifiche o di soldi; riguarda le porte che apre, le vite che trasforma e le opportunità che crea. Se non riesci a rispettarlo, allora non rispetti veramente il gioco".