Dopo un mare di polemiche e mentre era in attesa di sanzioni (quelle economiche le ha già avute, poteva riceverne ulteriori e addirittura si paventava una squalifica), Naomi Osaka annuncia il suo ritiro dal Roland Garros dopo la polemica con la stampa. La giapponese era entrata in rotta di collisione con gli organizzatori del torneo parigino, ma anche con quelli delle altre prove Slam perché aveva dichiarato che non avrebbe parlato con i giornalisti nel corso del torneo per tutelare la propria salute mentale. E gli organizzatori del Roland Garros avevano minacciato sanzioni, aveva già ricevuto una multa e rischiava la squalifica.

"Non parlo con la stampa per tutelare la mia salute mentale"

Naomi Osaka è una tennista fortissima, probabilmente la più forte in assoluto, attualmente, anche se non è la numero uno del mondo. La giapponese ha una sensibilità particolare e già in passato aveva detto che i ritmi delle partite e delle conferenze stampa le causano grande stress – in passato già campioni come Agassi o le sorelle Williams – avevano dato forfait alle conferenze stampa. Questa volta, però, rispetto al passato è diverso. Perché Osaka ha detto preventivamente che non avrebbe parlato con la stampa in questo Slam per tutelare la sua salute mentale.

Osaka si ritira dal Roland Garros

Gli organizzatori del Roland Garros si sono infuriati dopo quelle parole, e hanno mostrato il proprio fastidio quelli di Wimbledon, degli US Open e degli Australian Open. I rappresentati delle quattro prove del Grande Slam hanno minacciato l'atleta di multe importanti ma anche di una squalifica. Osaka ha colto tutti di sorpresa e dopo aver superato il primo turno, in due set ha battuto la Tig, e ricevuto una multa di 15 mila dollari ha deciso di ritirarsi dal torneo comunicandolo con un lungo messaggio social: "Lo faccio per il mio benessere mentale, ma anche per il bene del torneo".