Nadal salutato da una folla oceanica di tifosi dopo l’ultima partita a Roma: lui risponde in italiano Rafa Nadal dopo essere stato sconfitto da Hurkacz ha ricevuto una vera e propria ovazione dal pubblico di Roma. Impressionante l’affetto per il campione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Rafa Nadal non è riuscito a superare lo scoglio del secondo turno agli Internazionali di Roma ed è stato sconfitto in due set da Hurkacz. Non nutriva particolari aspettative il campione spagnolo che può consolarsi con l'affetto del pubblico capitolino, che gli ha riservato un tributo da brividi, in campo e non solo.

La differenza tra un top ten in palla (9 ATP) e un Nadal non al top si è vista eccome. Importante però per il mancino di Manacor mettere nelle gambe minuti importanti, anche per provare a migliorare la sua condizione in questa stagione che potrebbe chiudersi con l'addio al tennis. Il condizionale è d'obbligo visto che al momento Rafa non ha certezze come confermato dalle parole post-partita: "È giunto il momento di prendere una decisione, nel caso in cui non giocassi il Roland Garros. Il mio pensiero ora è provare a giocare e dare il massimo”.

Chi si aspettava una cerimonia, come quella andata in scena a Madrid, è rimasto deluso. Nadal però ha spiegato che non c'è stato nessun tributo perché non ha ancora ufficializzato che non giocherà più a Roma, anche se difficilmente rivedremo il campione spagnolo sui campi del Foro Italico. Roma comunque ha trovato il modo di fargli sentire il suo affetto. Al momento dell'uscita dal campo tutti in piedi per celebrare Rafa Nadal, visibilmente emozionato. Agli applausi e i cori dei tifosi, Rafa ha risposto con un "grazie" in italiano. Lo stesso Hurkacz lo ha accompagnato con gli applausi all'uscita dal campo.

Impressionante poi il momento in cui Nadal ha attraversato il ponte su cui transitano gli atleti. Il campione si è trovato sotto di lui migliaia di tifosi che lo acclamavano. Una vera e propria folla oceanica, per celebrarlo. Un momento davvero magico.