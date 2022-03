Musetti strepitoso, batte Gombos in rimonta e l’Italia sconfigge la Slovacchia in Coppa Davis Lorenzo Musetti batte Gombos 6-7 6-3 6-4 e regala all’Italia il punto del 3-2. Battuta con sofferenza la Slovacchia, ora l’Italia è nella fase finale di Coppa Davis.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti in rimonta batte Gombos e regala un successo soffertissimo all'Italia, che battendo la Slovacchia si qualifica per le fasi finali della Coppa Davis, che si terranno nel mese di settembre. Altrettanto determinante Sinner, che ha vinto i suoi due singolari.

Un sabato lunghissimo per Italia e Slovacchia che dopo l'1-1 di venerdì si sono giocate la qualificazione alla fase finale dell'edizione 2022, che si disputa però in modo differente rispetto allo scorso anno. Il doppio lo vincono gli slovacchi, poi Sinner regola in due set Horavsky, e fa cinque su cinque in singolare in Coppa Davis. Sul 2-2 capitan Volandri decide di sostituire Sonego, battuto in prima giornata e che ha sentito il peso della maglia azzurra, con Lorenzo Musetti, baby talento del tennis italiano che ha appena compiuto 20 anni e che ha disputato un match splendido.

Gombos vince il primo set al tie-break, anche meritando, prima partita giocata sul filo, punto a punto, in cui però lo slovacco è stato più brillante nel momento decisivo. Ma quel tie-break lo paga in termini di fatica lo slovacco che viene travolto nella seconda partita (6-2). Nel terzo set si decide tutto, Musetti fa subito il break, vola 3-0, ma Gombos lo riaggancia. Nel decimo game l'azzurro è praticamente perfetto e si aggiudica 6-4 il terzo set.

Festa vera dopo l'ultimo punto. Applausi meritati per Musetti che ha vissuto un esordio memorabile in Coppa Davis, e di sicuro non vede l'ora di tornare a vestire i colori azzurri nel mese di settembre. Nelle prossime settimane verranno sorteggiati i gironi delle Finals. Come l'Italia in questo weekend hanno ottenuto la qualificazione anche la Francia, la Corea del Sud, l'Australia e la Spagna.