Musetti-Schwartzman oggi all’ATP Montecarlo: orario e dove vedere la partita degli ottavi in diretta TV Musetti sfida Schwartzman negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Un solo precedente tra i due con il successo dell’italiano. Ecco tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV.

A cura di Marco Beltrami

Lorenzo Musetti sfida Diego Schwartzman negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il classe 2002 reduce dallo splendido successo su Auger-Aliassime e secondo italiano ancora in tabellone con Sinner, affronta la 12a testa di serie che ha regolato Fucsovics. I due si sono già affrontati in un’occasione, con la vittoria che è andata a Musetti. Il vincente sfiderà ai quarti uno tra Djere e Tsitsipas. Il match è in programma non prima delle 18:30, ecco tutte le info per vederlo in TV e streaming.

Musetti a Montecarlo, orario e programma della partita contro Schwartzman

Il match tra Lorenzo Musetti e Diego Schwartzman e in programma oggi giovedì 14 aprile sul campo “Court des Princes” del Montecarlo Country Club. La sfida dovrebbe iniziare non prima delle 12:30, anche se l’orario preciso del confronto dipenderà dalla fine di quello programmato precedentemente sullo stesso campo, il derby americano tra Fritz e Korda. In caso di prolungamento, anche Musetti-Schwartzman inizierà in ritardo.

Ottavi di finale Atp Montecarlo 2022, dove vedere Musetti – Schwartzman oggi in TV e streaming

Dove vedere Musetti-Schwartzman in tv? La sfida degli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmessa in esclusiva su Sky e in particolare su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201, 205 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre). Possibile per i non abbonati acquistare anche il singolo tagliando del match sulla piattaforma live on demand NOW. Per quanto riguarda la diretta streaming della sfida tra il tennista italiano e argentino, si potrà sfruttare l'app Sky Go, riservata agli abbonati Sky.

I precedenti tra Musetti e Schwartzman

Lorenzo Musetti conosce bene Diego Schwartzman. I due tennisti si sono già affrontati, in una sola occasione. L’unico precedente risale al 2021, e in particolare al torneo di Acapulco in Messico, quando a trionfare fu a sorpresa il giocatore italiano in 3 set. Fu quella la prima vittoria in carriera di Musetti contro un top ten. La seconda è arrivata a Montecarlo, contro Auger-Aliassime.

Il tabellone di Musetti all'Atp Montecarlo

Qual è il tabellone di Musetti al Masters 1000 di Montecarlo? Il giocatore italiano che ha battuto Paire al primo turno e poi Auger-Aliassime, si trova nella parte bassa del seeding la stessa di Sinner. In caso di vittoria sul canadese, Lorenzo affronterà il vincente tra la testa di serie numero 3 Tsitsipas e Djere ai quarti. Possibile semifinale, contro uno tra Sinner e Zverev favoriti per il superamento del turno.