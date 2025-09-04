Musetti frastornato da Sinner: “Oggi ho provato una sensazione negativa in campo. È opprimente”

Lorenzo Musetti esce sconfitto dalla sfida ai quarti di finale degli US Open contro Jannik Sinner. Netto 3-0 da parte dell'altoatesino nel derby tutto italiano. Una sfida che ha messo in evidenza – se ancora ce ne fosse bisogno – l'impressionante talento di Jannik il quale è riuscito a neutralizzare il suo avversario sin dal primo istante. Proprio su questo punto si è concentrato Musetti al termine della sfida parlando nelle varie interviste post gara. "Jannik era di un altro livello oggi e penso che contro un avversario come lui bisogna solo cogliere le poche occasioni che ti concede".

Cosa che Musetti non è quasi mai riuscito a concedersi. L'azzurro si spiega: "Difficilmente ho affrontato un giocatore capace di mettermi così tanta pressione durante gli scambi – ha detto -. Basti pensare che non avuto tante occasioni poiché era sempre lui a condurre il giocatore e ho provato una sensazione negativa in campo". Musetti da questa sconfitta è riuscito a capire però dovrà dovrà migliore cercando di cogliere un aspetto positivo: "È stata impressionante la prestazione di Sinner, era superiore e l'ha dimostrato". Ma l'azzurro sottolinea anche il suo stato emotivo dopo questa partita contro Sinner: "Jannik è un tipo di giocatore opprimente che non ti consente di poter trovare la quadra per dargli fastidio".

Musetti dopo la sconfitta contro Sinner.

A chi gli chiede come si possa allora battere Sinner in questo momento, Musetti risponde: "Da lui sono rimasto impressionato, forse l'unica cosa da fare sarebbe quella di provare a servire bene e poi giocarsi le proprie chance per gestire lo scambio – spiega ancora -. Jannik ti porta ad alzare l'asticella e ad uscire fuori giri". Solo un tennista per Musetti in questo momento è in grado di metterlo in difficoltà: "Alcaraz in condizioni ottimali può dargli fastidio".

Le parole di Musetti dopo la sconfitta contro Sinner agli US Open

Musetti ha poi parlato anche della situazione ambientale. In conferenza stampa ha spiegato di aver avuto molta fretta nel primo set. L'azzurro spiega cosa sia accaduta: "Non sentivo il rumore della pallina poiché c'era molta confusione e non riuscivo a sentire niente nemmeno dai box – aggiunge – ma sono dei dettagli e ci si deve abituare ma non avendo mai giocato in quelle condizioni è una situazione che ti ritrovi ad affrontare al momento". E conclude: "Di certo non è una scusa per l’esito della partita, Sinner ha meritato e gli auguro di difendere il titolo".