Muguruza sul divario tra uomini e donne nel tennis: “Ero numero 1 e un ragazzino mi avrebbe battuta”

La differenza tra gli uomini e le donne nel tennis è così evidente? L'argomento è tornato d'attualità in occasione della prossima sfida tra la bielorussa e Kyrgios per l'esibizione "La battaglia dei sessi". A parlarne non è stata una giocatrice qualunque, ma un'ex numero uno del mondo, ovvero Garbine Muguruza. L'ex campionessa spagnola non ha dubbi su quanto sia ampio il divario tra giocatori e giocatrici, e con un paragone ha reso benissimo l'idea.

Muguruza e la differenza tra uomini e donne nel tennis

L'occasione è stata offerta da un'intervista in cui ha parlato del suo nuovo ruolo di co-direttrice del Mutua Madrid Open. Il filo che la lega al tennis dunque non si è mai interrotto, anche dopo il ritiro anticipato a causa di scarsi risultati e troppi guai fisici. Anche lei assisterà alla sfida tra l'attuale numero uno del ranking e Kyrgios, senza però troppe aspettative sulla giocatrice bielorussa.

Perché le donne nel tennis perdono sempre con gli uomini secondo Muguruza

Dalle sue parole infatti si capisce bene come non nutra molte speranze su Aryna e in generale sulle donne che affrontano gli uomini nel campo da tennis: “La superiorità maschile non si basa solo sulla potenza, ma anche sulla resistenza fisica, sulla massa muscolare: è una questione di tante cose. Ricordo che non sono mai riuscita a battere i miei fratelli, e poi avevo anche sparring partner maschi, che non erano professionisti, e non sono mai riuscita a vincere un set contro di loro”.

Molto drastica dunque Garbiñe Muguruza, che senza troppi fronzoli ha detto la sua: “Un giocatore che è al 1000° posto nel ranking mondiale o che non ha nemmeno una classifica può essere di gran lunga superiore a una giocatrice tra le prime 10 del circuito WTA. Quando ero al mio meglio, essendo la numero 1 al mondo, non avrei nemmeno battuto un junior”.

La carriera e i successi di Muguruza

E se lo dice un’ex giocatrice del suo livello allora c’è da fidarsi. Muguruza in carriera ha vinto 10 titoli, tra cui due dello Slam, ovvero Roland Garros e Wimbledon. Senza dimenticare anche il prestigioso successo nelle WTA Finals del 2021. Questo le ha permesso di salire fino al numero uno del mondo, anche se dopo ha dovuto fare i conti con un periodo difficile che l’ha fatta scivolare indietro nel ranking. Nel 2024 il ritiro, dopo essere piombata in un’altra spirale negativa, con pochi risultati e tanta frustrazione.