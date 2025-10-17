Tennis
Mpetshi Perricard distrugge il bicchiere di una tifosa con il servizio più devastante del tennis

Il servizio bomba di Mpetshi Perricard colpisce una tifosa durante il match vinto contro Musetti a Bruxelles.
A cura di Marco Beltrami
Mpetshi Perricard è uno dei "bombardieri" del circuito ATP. Il tennista francese ha un servizio devastante e lo ha dimostrato anche nel match vinto contro Musetti al torneo di Bruxelles. A pagare dazio non è stato solo il suo avversario ma anche una sfortunata tifosa posizionata dietro l'azzurro. La pallina infatti ha centrato un bicchiere, distruggendolo.

Mpetshi Perricard batte fortissimo e rompe il bicchiere di una tifosa

Bisogna sempre stare attenti quando si gioca contro Mpetshi Perricard. Oltre al rischio di subire ace, bisogna fare attenzione a eventuali pallinate, visto che la velocità delle bordate del tennista numero 37 del mondo è una vera e propria arma. Una fotografia di tutto ciò è arrivata proprio nel primo set del match dei quarti di finale del torneo belga, sul 5-4 in un momento cruciale. Perricard ha sganciato una delle sue bombe da sinistra, con il rimbalzo alto e ad uscire che ha sorpreso Muso.

Oltre al tennista italiano, a essere presa alla sprovvista è stata anche una tifosa posizionata alle sue spalle sulle tribune. La ragazza è riuscita a spostarsi in extremis ma non ha potuto salvare il suo bicchiere pieno. La pallina lo ha centrato rompendolo. Sorrisi sugli spalti e un piccolo spavento, con la tifosa che non ha perso tempo per filmare tutto con il suo telefonino. Perricard non ha fatto una piega e ha conquistato il primo set 6-4. Un incidente tutt’altro che imprevedibile con il bombardiere francese.



