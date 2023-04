Montepremi Miami Open 2023, quanto guadagna Sinner se vince: prize money e punti del torneo di tennis Il montepremi del Miami Open, Masters 1000 americano, è uno dei più alti del circuito ATP. Ecco tutti i prize money del torneo e quanto vincerà il campione tra Sinner e Medvedev.

Quanto guadagna il vincitore del Miami Open e a quanto ammonta il montepremi del Masters 1000 ATP? La finale del torneo di tennis americano tra Sinner e Medvedev in programma domenica 2 aprile permetterà di definire anche il quadro completo dei premi. Le cifre in ballo sono leggermente più alte dell'anno scorso quando il trofeo fu vinto da Carlos Alcaraz, le stesse per il tabellone maschile e femminile. Il prize-money è superiore agli 8 milioni di euro, con il vincitore che incasserà 1000 punti ATP.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sui premi, turno per turno dal primo fino alla finale e quanto hanno guadagnato dunque anche gli italiani, ovvero Fognini, Berrettini, Sonego e Sinner.

Miami Open 2023, il montepremi e i prize money

Il montepremi del Masters 1000 Miami Open complessivo è lo stesso per il tabellone maschile e femminile ed è di 8.800.000 milioni di dollari, ovvero 8.096.352 euro. Una somma molto alta, come quelle di tutti i tornei del circuito Masters. Anche chi è uscito ai primi turni ha incassato premi importanti: uscire alla prima partita infatti ha fatto incassare ai giocatori circa 17mila euro, mentre gli sconfitti al secondo turno 28mila euro. Dagli ottavi in poi i premi si raddoppiano, così come i punti. Ecco nel dettaglio quanto guadagnano i giocatori, e quanti punti vincono dal primo turno alla finale:

Primo turno – 17.167 euro (10 punti)

– 17.167 euro (10 punti) Secondo turno – 28.415 euro (25 punti)

– 28.415 euro (25 punti) Terzo turno – 51.310 euro (45 punti)

– 51.310 euro (45 punti) Ottavi – 89.202 euro (90 punti)

– 89.202 euro (90 punti) Quarti – 169.715 euro (180 punti)

– 169.715 euro (180 punti) Semifinali – 383.282 euro (360 punti)

– 383.282 euro (360 punti) Finalista – 609.397 euro (600 punti)

– 609.397 euro (600 punti) Vincitore – 1.161.292 euro (1000 punti)

Il montepremi del Miami Open 2023: quanto guadagna chi vince

Quanto guadagna il vincitore del Miami Open 2023? Il premio riservato al giocatore che alzerà al cielo il trofeo è di 1.161.292 euro, una somma di circa 3mila euro in più rispetto a quanto guadagnato da Alcaraz l'anno scorso. Il finalista potrà consolarsi con 609.397 euro. Stessi premi per i vincitori maschili e femminili del Masters 1000 di Miami, con rispettivamente 1000 e 600 punti incassati, da vincitore e finalista, un bottino importante.