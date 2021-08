Monfils vomita in campo e Rublev lo accusa di fingere: “Quando perdi fai sempre così” A Cincinnati momenti di tensione nel match tra Monfils e Rublev, con il primo che ha richiesto l’assistenza medica e il secondo che non ha gradito. Il russo ha accusato il francese di fingere, citando anche alcuni precedenti. Una discussione che fortunatamente si è poi chiusa con un bell’abbraccio.

A cura di Marco Beltrami

Il match tra Monfils e Rublev al Masters 1000 di Cincinnati è stato una vera e propria battaglia. Alla fine a spuntarla è stato il russo con un doppio 7-6 che certifica la durezza dell'incontro. Il confronto è stato contraddistinto anche da un siparietto in apertura di secondo set, con le scintille tra i due giocatori: il tennista francese ha chiesto assistenza medica, vomitando poi a bordo campo, con il russo che lo ha accusato di fingere. Fortunatamente tutto poi si è chiuso con un abbraccio, con i due che si sono chiariti.

Gael Monfils ha chiesto nel secondo parziale al giudice di sedia di poter far ricorso all'intervento del medico. L'ufficiale però gli ha comunicato di voler aspettare la conclusione del turno di battuta di Rublev, per evitare di "disturbare" il russo. Le telecamere hanno immortalato le parole del transalpino: "Vorrei avere il medico prima del mio servizio se possibile. Non lo è? Non voglio disturbare l'avversario: posso prendere l'interruzione anche dopo, va bene, ora gioco". A quel punto Monfils è tornato in campo strappando il servizio a Rublev.

Finito il game ecco l'intervento del medico, con Monfils che ha avuto un conato di vomito in panchina. Rublev però ha esternato ad alta voce le sue perplessità nei confronti dell'atteggiamento dell'avversario in direzione dell'arbitro: "Non si sente bene? Non sono un medico, ma guarda come corre. Negli ultimi 7 anni ogni volta che inizia a perdere, succede qualcosa". A quel punto Gael ha chiesto chiarimenti: "Non ho niente contro di te. Mi spiace, mi spiace molto. Sai cosa? Prima ho detto che volevo fermarmi, ma poi per te ho giocato. Qual è il problema?".

Rublev ha rincarato la dose: "5 anni. Negli ultimi 5 anni hai avuto più fisioterapisti di tutti nel Tour. Succede ogni volta mi spiace, sai cosa voglio dire". E Monfils ha spiegato: "Ho vomitato! Pensi che io mi sia provocato il vomito?". A quel punto i due, hanno deciso di chiudere il discorso scambiandosi il cinque vicino alla rete, tra gli applausi del pubblico e decidendo così di mettere da parte il piccolo litigio. A fine partita poi ecco l'abbraccio a certificare la pace fatta.