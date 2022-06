Mollata dalla compagna di doppio con un messaggio prima del debutto a Wimbledon: “Non è giusto” Harmony Tan protagonista d una super impresa a Wimbledon con il successo su Serena Williams, è finita nell’occhio del ciclone dopo le critiche della compagna di doppio.

Harmony Tan ha conquistato un'eccezionale popolarità a Wimbledon. Tutto merito del sorprendente successo sulla sette volte campionessa dei Champhionship Serena Williams. Una notte magica per la francese numero 115 della classifica WTA che dopo una battaglia chiusasi quasi alle 23 di più di tre ore, ha realizzato un vero e proprio sogno cancellando le paure della vigilia, raccontate poi dopo l'impresa in diretta TV. Entusiasmo alle stelle per la Tan che ora nel secondo turno affronterà la Sorribes Tormo. Nel frattempo però a quanto pare non sono tutte rose e fiori, per la ventiquattrenne, che ha dovuto fare i conti con le critiche molto dure della sua compagna di doppio.

Già perché Harmony nella mattinata successiva alla serata dell'exploit contro Serena, avrebbe dovuto esordire nel torneo di doppio in coppia con Tamara Korpatsch. La francese però ha deciso di ritirarsi, citando come motivo un infortunio alla coscia, un affaticamento figlio del match nel singolare. Una situazione che ha messo fuori gioco dunque anche la compagna, con le due che sono state sostituite al primo turno da Valentini Grammatikopoulou e Peangtarn Plipuech, sconfitte da Nadiia Kichenok e Raluca Olaru, quindicesima testa di serie.

Una beffa dunque per Tamara Korpatsch che è stata spiazzata dalla sua compagna di doppio. In uno dei suoi post su Instagram, la tennista tedesca si è lasciata andare ad un lungo sfogo che ha poi rimosso. Dito puntato sul comportamento della Tan, a sottolineare in primis il fatto che sia stata proprio la francese a contattarla per giocare in coppia, e poi per sottolineare che il suo non è un buon motivo per ritirarsi.

Alla Korpatsch non è piaciuto il modus operandi della Tan che a suo dire è stata irrispettosa, impedendogli di realizzare il sogno di esordire nel doppio (dopo il singolo in cui ha perso al primo turno). Queste le parole ad accompagnare una foto di lei in allenamento: "Sfortunatamente il mio compagno di doppio H. Tan si è ritirato dal nostro doppio oggi. Mi ha scritto solo stamattina. Mi ha fatto aspettare un'ora prima dell'inizio della partita. Sono molto triste, deluso e anche molto arrabbiato per non poter giocare il mio 1° Grande Slam di doppio. E non è davvero giusto per me. Non me lo meritavo. Mi ha chiesto prima del torneo se vogliamo giocare in doppio e io ho detto di sì, non gliel'ho chiesto, me l'ha chiesto lei! Se sei "rotta" dopo una partita di 3 ore il giorno prima, non puoi giocare da professionista. È la mia opinione".

Grande amarezza per la Korpatsch che prima di Wimbledon non aveva mai giocato in coppia con la Tan in un torneo di doppio di alto livello. A giudicare da come è andata a finire, la tedesca sicuramente nutre dei rimpianti per la scelta effettuata. Difficilmente in futuro si abbinerà ancora alla francese che con il suo ritiro ha cancellato il suo sogno.