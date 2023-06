Miyu Kato è la favola del Roland Garros: squalificata per un’ingiustizia, trionfa nel doppio misto Miyu Kato è stata squalificata nel torneo di doppio femminile. Una decisione ingiusta che ha prodotto numerose polemiche. La tennista giapponese si è rifatta vincendo il torneo di doppio misto del Roland Garros.

I tornei di doppio femminile e di doppio misto generalmente non riscuotono un grande interesse nelle prove dello Slam. Ma questa volta al Roland Garros non è stato così. Perché due tenniste sono state squalificate per aver colpito una raccattapalle. Quella decisione ha creato enormi polemiche, per molti la sanzione è stata eccessiva, Kato e Sutjiadi sono state pure private dei premi in denaro. Le due giocatrici hanno però proseguito la loro avventura nel torneo di doppio misto e Kato ha conquistato il trofeo, festeggiando il successo al Roland Garros.

Con Djokovic e Alcaraz, superstar assolute, tra i più chiacchierati del Roland Garros c'è stata Miyu Kato che domenica 4 giugno è stata squalificata dal Roland Garros insieme alla partner di doppio Stujiadi è stata squalificata per un episodio controverso. Al termine di uno scambio di gioco Kato ha scagliato la pallina verso il fondo del campo e ha colpito in pieno petto una raccattapalle. Il gesto è parso tutt'altro che intenzionale.

La raccattapalle è scoppiata a piangere e il giudice di sedia dopo aver discusso a lungo con le tenniste ha deciso di squalificarle. Una scelta che ha destato enormi polemiche. Il gesto non pareva intenzionale. Ma tant'è. Squalifica e torneo di doppio femminile chiuso.

Kato e Sutjiadi hanno proseguito a giocare il torneo di doppio misto, si sono anche sfidate in semifinale. La nipponica ha festeggiato il successo con il tedesco Tim Puetz e si è qualificata così per la finale. Puetz e Kato erano sfavoriti nella finale del doppio misto, ma sono riusciti a imporsi contro il neozelandese Venus e la canadese Bianca Andreescu, campionessa in passato agli US Open.

Successo ottenuto al super tie-break, in una finale al cardiopalma. Una vittoria eccezionale per Kato che volta velocemente pagina e può ritrovare il sorriso. D'altronde non si vincono tornei dello Slam tutti i giorni, e ora la giapponese sarà attesa a Wimbledon dove proverà a riconfermarsi nel misto e cercherà di giocare senza problemi il torneo di doppio femminile.