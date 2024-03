Mike Tyson bloccato dalla sicurezza all’ingresso del Miami Open: non può entrare, è una regola Mike Tyson è stato stoppato dai bodyguard del Miami Open. Il pugile voleva entrare in campo durante Azarenka-Punintseva, match dei quarti femminile, ma gli è stato impedito, almeno in un primo momento. L’americano è parso piuttosto infastidito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Mike Tyson è tornato con prepotenza agli onori delle cronache. Iron Mike è in una forma smagliante e sui social mostra la sua preparazione all'incontro del 20 luglio con lo youtuber Jake Paul. Si è preso una pausa dagli allenamenti il pugile e ha deciso di trascorrere del tempo al tennis e si è recato sugli spalti del torneo di Miami, dove però c'è stato chi ha avuto il coraggio di dirgli che in quel determinato momento non poteva entrare. L'americano ha accettato suo malgrado ed è rimasto fuori in attesa di prendere il suo posto.

Perché Mike Tyson è rimasto fuori dal Miami Open: qual è la regola

Nel tennis ci sono delle regole molto chiare in campo e fuori. Devono rispettarle tutti. Chi è sugli spalti deve rispettare il silenzio, non si parla tra un punto e l'altro né quando c'è chi è al servizio. Chi vuole entrare può farlo al termine di ogni set, ovviamente prima dell'incontro, e quando i giocatori vanno a sedersi al cambio di campo, quindi quando la somma di game è dispari.

Tyson resta fuori mentre gioca Azarenka a Miami

Mike Tyson forse questo non lo sapeva quando si è presentato martedì scorso sul Campo Centrale del Miami Open per godersi un po' di bel tennis. Quando è arrivato erano in campo Azarenka e Punintseva, in un match dei quarti di finale del torneo femminile. Il pugile vuole entrare, ma i bodyguard del torneo lo stoppano. Le regole sono regole e deve rispettarle pure lui. Tyson si ferma, dalle immagini trasmesse si nota che è piuttosto sorpreso, quasi stranito, di sicuro è un po' infastidito. Ma non può far altro che fermarsi sui gradini in attesa di prendere il suo posto.

Poi uno degli addetti gli spiega che non può entrare perché il gioco è in movimento – in quel momento si era sul 2-0 per la kazaka, quindi quello era il game dispari. Tyson incassa, stavolta sì, e resta lì ai bordi della tribuna, e non del ring, dove poi poco dopo entrerà. Ma va da sé che quelle immagini hanno fatto il giro del mondo, e dei social.

Nella finale femminile del 2023 Tyson causò un ritardo

Tyson è un appassionato di tennis, ha trasmesso la passione alla figlia che si è allenata anche con Patrick Mouratoglou, e già lo scorso anno, proprio a Miami, fu protagonista. A causa del pugile iniziò con ritardo la finale femminile, vinta da Kvitova su Rybakina, che dovette attendere proprio il posizionamento di Mike Tyson per dare il via all'incontro.