Jake Paul sfidato dal rapper Lil Pump: “Fammi vedere se mi fai male”. Gli fa malissimo, lo spezza Jake Paul ha affermato con sicurezza che il suo pugno è devastante come quello di Mike Tyson, che affronterà nell’attesissimo match del prossimo 20 luglio. Il rapper americano Lil Pump lo ha sfidato a dimostrarglielo e si è offerto al suo cazzotto con le braccia alzate: è stato spezzato in due tra le urla di dolore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Se Mike Tyson continua a postare video dei suoi allenamenti ispirati alla selvaggia violenza cui ci ha abituati quando era campione del mondo dei pesi massimi tra gli anni '80 e '90, Jake Paul – suo avversario dell'attesissimo match di boxe del prossimo 20 luglio in Texas – vuole dimostrare anche lui di avere i pugni nelle mani, e pure belli forti. Chi lo ha già capito molto bene sulla sua pelle è il rapper Lil Pump, che ha sfidato Paul a fargli male con un cazzotto all'addome ben assestato, mostrandosi sicuro di poter reggere l'impatto senza problemi. Purtroppo per lui, le cose non sono andate esattamente così, visto che lo youtuber diventato pugile gli ha tirato una mazzolata che lo ha spezzato in due facendolo accasciare.

A dispetto della differenza d'età enorme tra Tyson e Paul, divisi da più di 30 anni, sono in molti a pensare che Iron Mike stenderà al primo round il suo avversario nel combattimento che si annuncia campione di ascolti su Netflix. Ma il 27enne youtuber e attore non ci sta a passare per vittima sacrificale e ostenta sicurezza, anche se questa non è condivisa dalla sua fidanzata, molto spaventata dai filmati degli allenamenti di Tyson. Nell'ultima puntata del suo podcast su YouTube, Paul ha peraltro affermato di essere convinto di poter sferrare un pugno dagli stessi effetti devastanti di quelli del 57enne ex campione dei massimi.

Mike Tyson e Jake Paul saliranno sul ring di Arlington, in Texas, il prossimo 20 luglio

"Alle persone che non pensano che vincerò io, dico che sono più giovane, più veloce, più duro e posso colpire al suo stesso livello e sono in grado di incassare i suoi pugni", ha sentenziato il più giovane dei fratelli Paul, il cui record da pugile è di 9 vittorie (5 per KO) e una sola sconfitta contro Tommy Fury. Ospite del podcast c'era anche Lil Pump. Un video poi pubblicato sui social ha mostrato cosa è successo dopo la fine della puntata: il 23enne rapper americano si è infilato i guantoni per fare una sessione di sparring con Paul, ma ha avuto la pessima idea di sfidarlo per fargli vedere se davvero il suo pugno era così forte come aveva detto in trasmissione, ‘alla Tyson' insomma.

Nel filmato si vede Lil Pump offrirsi senza guardia, con entrambe le braccia alzate, mentre Jake Paul carica il suo diretto sinistro al corpo come fosse un bazooka. Poi esplode il colpo che fa malissimo al rapper, che crolla a terra piegato in due tra le urla di dolore, mentre Paul se la ride: "Te lo avevo detto". Sicuramente un pugno ben assestato, ma qualcosa ci dice che Tyson non sarà molto impressionato…