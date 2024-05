video suggerito

Medvedev vince dopo una dura battaglia e dà spettacolo dopo il match: "Sono stato troppo aggressivo" Medvedev impiega quasi tre ore per battere Medjedovic. Il russo vince dopo un match folle e per larghi tratti spettacolare. Dopo il successo Medvedev si prende totalmente la scena.

A cura di Alessio Morra

Daniil Medvedev è il campione in carica a Roma, ma nonostante ciò non sono molti quelli che pensano possa fare il bis, e non solo perché non è riuscito a vincere mai per due volte lo stesso torneo. Il russo non ama la terra rossa e non sta vivendo un momento straordinario, contro Medjedovic ha vissuto quattro partite in una, è riuscito a vincere, sul filo, ma dopo l'incontro non era tanto contento.

Tutto il repertorio lo ha messo in scena al Foro Italico Medvedev che si è inceppato con il servizio a cavalli di primi due set, quando ha fatto doppi falli a raffica e ha cercato di servire in modo differente, spostandosi alla battuta in modo molto più laterale. La partita è stata bella anche per merito del giovane serbo, che ha dimostrato perché in tanti, Djokovic per primo, scommettendo su di lui. Medvedev riesce a sfangarla nel primo set, che vince al tie-break. Il serbo vince il secondo.

Nel terzo accade di tutto, colpi straordinari e capovolgimenti di fronte. Medvedev vola 4-1, sembra finita, Medjedovic recupera, 4-4, poi 5-5. Tutto sul filo, il dodicesimo game è splendido. I due tennisti giocano due punti divini, che fanno impazzire gli spettatori. L'ultimo vede il giovane serbo sbagliare una volée, è l'errore decisivo. Medvedev ha vinto, ma prima di andare a salutare l'avversario si ferma, controlla un segno. Perché aveva visto fuori il colpo precedente di Medjedovic, non serviva controllare, ma lui è fatto così: guarda lo stesso. Poi saluta l'avversario.

E dopo aver ricevuto l'applauso del pubblico, come consuetudine il tennista riceve un pennarello con il quale firma la telecamera e scrive: "Was too aggressive" e cioè "Ero troppo aggressivo". Autocritica pura e soprattutto pubblica. Medvedev è fatto così. Poi quando viene intervistato mostra la sua natura da simpatico show-man, o da vecchia ‘sagoma'. Gli viene chiesto come ha giocato, se è soddisfatto della partita che ha giocato. Stringe gli occhi e non poco poi dice: "Non ero molto contento". Tutto Medvedev in tre ore, e comunque ha vinto. Martedì tornerà in campo e lo farà contro Tommy Paul.