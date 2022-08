Medvedev insultato da un tifoso: “Sei un perdente”, e Kyrgios lo difende Dopo aver perso un incontro con Kyrgios, il tennista russo, numero 1 ATP, è stato offeso da un tifoso mentre tornava negli spogliatoi. Ne è nata una lite, anzi un battibecco.

A cura di Alessio Morra

Daniil Medvedev è il numero 1 ATP, lo è diventato, ahi lui, in un momento storico particolare, cioè pochi giorni dopo l'invasione della Russia in Ucraina. La guerra ha senz'altro inciso anche sugli sportivi russi che hanno avuto notevoli difficoltà. Proprio condizionato da quelle vicende, Medvedev ha perso la vetta velocemente, ma l'ha riconquistata dopo il Roland Garros e manterrà la prima posizione molto probabilmente fino agli US Open. Vivrà una buona fatta di stagione, almeno, da numero 1, ha già un palmares eccezionale, ma nonostante ciò c'è stato chi gli ha dato del perdente, e sentire quella parola ha dato tanto fastidio a Medvedev, che dopo un match dell'Open del Canada è andato su tutte le furie.

Vincitore degli US Open 2021, finalista Slam in altri tre tornei, vincitore anche di tanti tornei, inclusi diverse 1000 e pure delle ATP Finals, ma questo evidentemente non basta per essere definito un campione di valore assoluto. Dopo il match di secondo turno del torneo di Montreal Daniil Medvedev è uscito dal campo e si stava dirigendo verso gli spogliatoi, lì si passa tra la gente, tifosi, appassionati che hanno la possibilità di vedere i campioni. Il russo stava tornando negli spogliatoi dopo il ko con Krygios quando un tifoso lo ha visto e gli ha gridato: "Sei un perdente". Medvedev si ferma, individua il tifoso e chiede spiegazioni, ne nasce un battibecco che non va oltre ciò.

Qualcuno riprende tutto e mette online il video, velocemente il caso diviene di dominio pubblico. In tanti si schierano dalla parte di Medvedev, che non può essere definito un perdente. Tra i difensori del russo c'è anche Nick Kyrgios, il tennista che lo aveva sconfitto: "Comportamento disgustoso. Questo è il meglio che abbiamo all'interno dello sport, i tifosi devono rispettare i giocatori".