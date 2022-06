Martina Trevisan non ce l’ha fatta e saluta il Roland Garros: troppo brava Coco Gauff L’americana vince in due set (6-3, 6-1) la semifinale contro l’italiana che era partita bene ma ha ceduto nel finale. Prova d’orgoglio per la Trevisan che saluta comunque da protagonista.

A cura di Alessio Pediglieri

Finisce in semifinale il sogno di Martina Trevisan di prendersi una magica finale al Roland Garros. L'italiana ha tenuto testa a Coco Gauff per tutto il primo set, poi – anche complice qualche problema fisico – ha ceduto alla distanza. 6-3, 6-1 il risultato finale sul centrale di Parigi con l'italiana che negli ultimi due game non era già più in partita. La finale 2022 sarà Gauff-Swiatek.

Per Martina sarebbe stata l'ennesima impresa, alla fine lascia la terra rossa di Parigi con il sorriso e la convinzione di avere provato fino alla fine a raggiungere il sogno più grande. Che si è infranto nel secondo set quando Coco Gauff è salita di livello ed è stata perfetta nei turni di battuta. L'americana ha vinto il primo set 6-3 con Martina che è rimasta aggrappata alla partita ma nel secondo ha fatto la differenza.

Complice anche qualche problema fisico per la tennista italiana che si è fatta medicare in campo. Poi, l'assolo della Gauff che ha preso piano piano il largo chiudendo con un perentorio 6-1 che la proietta in finale del Roland Garros 2022, a soli 18 anni diventando la più giovane finalista di Parigi da 21 anni a questa parte. Per la Trevisan l'orgoglio di aver perso solamente dopo una striscia positiva di 10 match che si protraeva dal torneo vinto a Rabat.

Malgrado la sconfitta sul più bello il Roland Garros di Martina Trevisan è stato un capolavoro con la soddisfazione di essere nel gotha delle tenniste italiane che sono riuscite a raggiungere una semifinaliste Slam, come avevano fatto in precedenza Pennetta, Schiavone e Vinci. Il torneo di Parigi ha permesso alla Trevisan di raggiungere anche il best ranking in carriera, con il numero 26 al mondo che corrisponde al numero 1 d'Italia.