Mardy Fish, residui squallidi di veleno su Sinner: “Federer mai beccato con gli steroidi? Hai ragione”

Sembra incredibile che ci sia ancora qualcuno – e non parliamo di tifosi e odiatori social, ma addirittura dell'ex capitano di Coppa Davis degli Stati Uniti e numero 7 al mondo – che persevera nella narrazione fasulla e in malafede dello Jannik Sinner dopato. Eppure Mardy Fish, oggi 43enne dedito al golf, riesce a vomitare del veleno residuo e gratuito sul miglior tennista al mondo. Fino ad arrivare a rispondere "hai ragione" a un commento sotto un suo post che gli chiede se è vero che "Roger Federer non è mai stato sorpreso a prendere steroidi a differenza di questo tizio". Che sarebbe Sinner.

Mardy Fish svilisce il record di Jannik Sinner: "Paragonate i suoi avversari e quelli di Federer"

Prima di arrivare all'odio più brutale e destituito di ogni fondamento per Sinner (inutile ripetere per la millesima volta che Jannik è stato sospeso tre mesi per qualcosa che la stessa Agenzia mondiale antidoping ha definito come "lontano anni luce dal doping" e solo per responsabilità oggettiva per la condotta negligente del suo team), Fish era partito con una sua opinione per svilire lo straordinario record del 23enne altoatesino sul cemento, mettendo in discussione il livello dei giocatori con cui Sinner si sta confrontando attualmente se rapportato a quello degli avversari di Federer.

Jannik Sinner esulta dopo la vittoria su Diallo a Cincinnati

Un paio di giorni fa l'account ufficiale su X di ‘TNT Sports' aveva condiviso la statistica secondo cui Sinner ha vinto il 94,8% delle partite giocate sul cemento lo scorso anno (55-3 il suo record): è il terzo miglior risultato di sempre su questa superficie. Meglio del campione azzurro ha fatto solo Federer, due volte: nel 2005 (98,03%, 50-1) e nel 2006 (96,72%, 55-3).

Fish, che si esprimeva al meglio sui campi duri e che da Federer ci ha perso quasi sempre (una sola vittoria in nove confronti), ha commentato così il post in questione: "Ora mettete a confronto chi ha avuto a che fare con Roger e chi ha avuto a che fare con Sinner… Io riattacco e ascolto".

Un'affermazione che ha scatenato il dibattito tra chi era d'accordo e chi no, comunque entro confini ‘sportivi', sia pure molto accalorati. Finché Fish non ha gettato la maschera, facendo capire di appartenere alla schiera dei Kyrgios e simili, ovvero chi per partito preso e senza aver minimamente letto carte e sentenze – né conoscere i regolamenti, rigorosamente rispettati nel caso Sinner – vuole solo denigrare il campione di San Candido.