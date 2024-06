video suggerito

Machac si vede perso e gioca con l’altra mano, ne esce un capolavoro: pazzesco al Roland Garros Machac al Roland Garros ha dato spettacolo nella partita persa contro Medvedev. Incredibile la giocata con cambio di mano, durante un recupero, qualcosa di mai visto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Tomas Machac ha dato spettacolo nella partita del Roland Garros persa in 4 set contro Medvedev. Il tennista ceco ha conquistato la scena in particolare con una doppia giocata non convenzionale. Ha dovuto fare di necessità virtù, il numero 34 del mondo, che in difficoltà è stato costretto ad inventarsi due colpi, utilizzando l'altra mano non quella con cui impugna abitualmente la racchetta.

Insomma un vero e proprio show quello del classe 2000, che ha regalato spettacolo con diverse giocate costringendo comunque Medvedev ad alzare costantemente il livello. In avvio di match in occasione di una palla break, Machac è uscito da una situazione di grande difficoltà in un modo a dir poco insolito. Medvedev lo ha costretto alla difensiva, guidando uno scambio e mettendo pressione all'avversario. Dopo una prima volée recuperata in extremis dal ceco, il russo ha giocato la carta del contropiede.

Machac che era rimasto nei paraggi, è stato costretto ad una prodezza: dopo un mezzo salto, Tomas non riuscendo a recuperare la posizione, colpendo di rovescio, ha deciso in una frazione di secondo di cambiare mano. Si è così passato la racchetta nella mano sinistra ed è riuscito a rimettere la pallina dalla parte del suo avversario. Quest'ultimo ha optato per un altro contropiede, e la situazione si è ripetuta: Machac che non è riuscito ad impugnare la racchetta bene, ma praticamente dal telaio, questa volta si è superato. In pratica il giocatore ha preso l'attrezzo come chi di solito è alle prime armi.

Passante di dritto perfetto di sinistro e Medvedev impietrito. Boato del pubblico del Roland Garros, impazzito per la giocata del tennista ceco che dal canto suo si è lasciato andare ad una risata, stupito da sé stesso. Stessa reazione da parte del suo angolo, con molti spettatori che si sono portati le mani sulla testa, increduli per quanto accaduto in campo. Senza ombra di dubbio una delle situazioni destinate a rientrare nella copertina di questo Roland Garros.