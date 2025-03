video suggerito

Lo sconosciuto Watanuki fa la storia a Indian Wells e strappa applausi per la sua sportività Yosuke Watanuki è un tennista giapponese che a Indian Wells sta scrivendo un piccolo pezzo di storia. Perché giocherà gli ottavi da numero 349 ATP. Un evento rarissimo. Ma gli applausi Watanuki se li è presi anche per la sua sportività.

A cura di Alessio Morra

Yosuke Watanuki si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo di Indian Wells. Il tennista giapponese è un semi-sconosciuto. Solo gli appassionati più accaniti lo conoscono, ma non ricordano probabilmente vita e miracoli. Watanuki è il numero 349 della classifica ATP, è il tennista con la classifica più bassa a qualificarsi per gli ottavi di un 1000 dal 2004, è partito dalle qualificazioni e non vuole fermarsi.

Dalle qualificazioni agli ottavi: il percorso di Watanuki

I grandi tornei spesso regalano delle belle storie. Quella del nipponico sembra davvero unica. Perché basta enunciare la sua classifica per capire la portata dell'impresa. Un best ranking buono (72), mai una finale a livello ATP. Insomma un giocatore di medio cabotaggio, poi una serie di problemi, poche partite e pochissime vittorie, la classifica precipita. A inizio anno si mette a lavorare con Wayne Ferreira, ex talentuoso giocatore sudafricano, e i lavoro ha dato i suoi frutti in California dove ha ottenuto cinque successi in fila.

Ha spazzato via Bellucci (6-1 6-2) e Quan. In tabellone ha sorpreso Bublik, poi ha sfruttato il ritiro di Machac e ha vinto contro Tiafoe: ottavi raggiunti, non accessibili ma nemmeno impossibili, perché sul suo cammino ora c'è Griekspoor, l'olandese che ha eliminato Zverev. E anche a livello economico questi risultati producono una discreta sommetta, perché il giapponese si è già garantito 106 mila euro.

Il precedente di Tommy Haas sempre a Indian Wells

Watanuki sta scrivendo, nel suo piccolo, la storia dei tornei 1000. Perché essendo numero 349 della classifica ATP è il giocatore con la classifica più bassa a disputare gli ottavi in un torneo di questa categoria dal 2004, quando sempre a Indian Wells fu Tommy Haas a issarsi fino a quel traguardo, ma il tedesco, che era numero 882, aveva un'altra pasta essendo stato in precedenza, numero 2 della classifica mondiale.

La sportività di Watanuki nella sfida con Tiafoe

Al di là della bella storia di rinascita, con la classifica che migliora in modo consistente, bisogna sottolineare anche la grande sportività di Watanuki che durante la sfida con Tiafoe. L'americano viene sanzionato dall'arbitro Layani, che lo accusa di aver commesso una violazione, in poche parole ha impiegato più tempo del consentito per servire. Tiafoe va a parlare con l'arbitro, cerca di portare acqua al suo mulino, interviene Watanuki e lo scagiona dicendo che era colpa sua per quella perdita di tempo perché non era pronto a rispondere.