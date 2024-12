video suggerito

L’Italia del tennis subito protagonista in United Cup: gli azzurri battono 3-0 la Svizzera L’Italia del tennis riparte con una vittoria al termine di questo esaltante 2024. Gli azzurri sono stati protagonisti in United Cup, competizione mista a squadre tra nazioni che si disputa in Australia battendo 3-0 la Svizzera. Tra due giorni la sfida contro la Francia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia del tennis riparte con una vittoria al termine di questo esaltante 2024. Gli azzurri sono stati protagonisti in United Cup, competizione mista a squadre tra nazioni che si disputa in Australia. Il primo successo arriva subito con Flavio Cobolli. Il tennista romano è stato bravo a battere Dominic Stricker, numero 300 del mondo, in due set (6-3 7-6 (2)). Successivamente è toccato a Jasmine Paolini che nel secondo singolare ha letteralmente schiacciato Belinda Bencic con il punteggio di 6-1, 6-1 in due set.

Un successo importante per l'azzurra che conferma gli enormi progressi visti già nel trionfo alla Billie Jean King Cup. La numero 4 al mondo del tennis femminile ha battuto la classe 1995 in meno di un'ora di gioco chiudendo di fatto la contesa tra Italia e Svizzera. Nel terzo incontro il doppio ha visto in scena la coppia vincente formata da Sara Errani e Andrea Vavassori i quali hanno avuto la meglio su Belinda Bencic/Dominic Stricker confermando la grande intesa già mostrata nella vittoria degli US Open.

L'Italia ha così piegato la Svizzera 3-0 senza problemi e potrà concentrarsi adesso sul prossimo turno. Gli azzurri infatti tra due giorni saranno in scena per la sfida alla Francia. Basterà un solo match vinto per balzare ai quarti. In pratica gli azzurri hanno già un piede e mezzo nel turno successivo, ma non dovranno abbassare la guardia. Gli Azzurri sono l’unica compagine ad aver vinto un tie senza perdere set, ipotecando così la qualificazione ai quarti. La Francia di Ugo Humbert e Chloé Paquet aveva perso all'esordio con la Svizzera.

Le parole di Jasmine Paolini dopo la vittoria

Soddisfazione massima dunque per l'Italia e soprattutto per Jasmine Paolini. I riflettori erano puntati tutti sulla tennista toscana numero 4 al mondo. L'azzurra a SuperTennis ha spiegato le sue impressioni dopo queso successo degli azzurri: “Ho giocato un bel match è bello riavere Belinda sul circuito è una giocatrice fantastica mi ha battuto diverse volte, ma oggi tutto ha funzionato bene – ha concluso Paolini che ha poi aggiunto ancora -. Ho servito e risposto bene, e mi sono sentita bene in campo”.