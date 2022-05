L’infortunio di Musetti è più grave del previsto: salta gli Internazionali d’Italia Lorenzo Musetti ha annunciato su Instagram che salterà il Masters 1000 di Roma a causa dell’infortunio che lo ha costretto al forfait contro Zverev a Madrid.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia del tennis dopo Berrettini perde un altro dei suoi migliori rappresentanti per gli Internazionali d'Italia, ormai alle porte. Lorenzo Musetti dà forfait per l'appuntamento di Roma per le conseguenze dell'infortunio che lo ha costretto al ritiro nel match contro Zverev. È stato lo stesso carrarino ad annunciare il tutto, attraverso un sofferto post sui suoi profili social.

Si era conclusa nel peggiore dei modi l'esperienza di Lorenzo nel Masters di Madrid. Dopo il primo set perso contro Zverev, ecco il dolore alla coscia sinistra che a quanto pare aveva fatto scattare l'allarme già nel riscaldamento. Inutile, nonostante le cure del caso, il tentativo di proseguire il match con il ritiro inevitabile dopo un solo game. Nelle ultime ore, il 20enne 63° giocatore al mondo, ha sperato nell'esito positivo degli esami a cui si è sottoposto ma purtroppo non è stato così.

Su Instagram, Musetti ha ufficializzato così il suo forfait. Oltre al torneo di Roma, il talento italiano sarà costretto a saltare anche quello successivo di Lione: "Ciao Ragazzi mi dispiace molto scrivere questo post … purtroppo gli esami fatti oggi non sono stati positivi e l’infortunio che ho avuto ieri è risultato più grave del previsto … mi obbliga a saltare il torneo che amo di più ovvero Roma❤️… e anche Lione".

Quando tornerà in campo il giocatore azzurro? Appuntamento al Roland Garros, ovvero il torneo in cui nella scorsa stagione ha spaventato Novak Djokovic costringendolo ad un'epica rimonta. Musetti infatti ha voluto tranquillizzare tutti, almeno sulla sua presenza nell'attesissimo appuntamento transalpino: "Ma ci vedremo sicuro a Parigi". Ora agli Internazionali di Roma al via nella prossima settimana, tutti a fare il tifo dunque per Sinner, primo giocatore italiano in tabellone, e gli altri azzurri.