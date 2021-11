Le ultime parole di Peng Shuai: “Non sarei dovuta venire al mondo, ma non ho il coraggio di morire” Tutto quello che resta di Peng Shuai dalla sera del 2 novembre è il suo lungo post social, poi rimosso dalla censura cinese, in cui denunciava la violenza subita dall’ex vice primo ministro. Ma in quelle parole c’è molto altro: una storia terribile.

A cura di Paolo Fiorenza

Col passare dei giorni aumenta la preoccupazione per la sorte di Peng Shuai, 35enne campionessa di tennis scomparsa da inizio novembre dopo la pubblicazione di un post su Weibo – il social network più diffuso in Cina – in cui denunciava con dovizia di particolari la violenza sessuale subita da parte dell'ex vice premier Zhang Ghaoli. I timori di una possibile ritorsione nei suoi confronti sono diventati angoscia dopo che il network cinese CGTN, controllato dal partito comunista, ha diffuso lo screenshot di una presunta email della tennista, in cui negava la violenza – il post nel frattempo è stato cancellato – e assicurava di "stare riposando a casa" e che tutto andava bene.

Una email dall'aspetto artefatto, come si intuisce dalla presenza del cursore all'interno del testo – cosa impossibile a meno che chi abbia fatto lo screenshot non sia la medesima persona che l'ha scritta, ovvero voglia far pensare di averla ricevuta dalla tennista – e infatti in pochi ci hanno creduto, in primis la WTA e il suo CEO Steve Simon, che hanno ribadito la richiesta alla Cina di notizie veritiere su Peng Shuai, oltre ad un'indagine seria sull'abuso sessuale subìto.

La denuncia di violenza peraltro era inserita in un contesto molto più ampio, che tratteggiava una storia clandestina di reiterato tradimento coniugale del potente uomo politico, condotta consensualmente con la tennista negli ultimi anni. Fino alla traumatica sera di quel 2 novembre in cui Peng Shuai ha deciso di compiere un atto di ribellione raramente visto in Cina, se non quando si è al sicuro fuori dai suoi confini: mettersi contro lo schiacciante sistema di potere che domina la vita a tutti i livelli. Il lunghissimo post su Weibo contiene infatti i dettagli di una tresca non meno pericolosa del gravissimo stupro denunciato: un colpo troppo duro per uno degli uomini politici più potenti della Cina, pur a dispetto dei 75 anni e del ritiro dalla scena politica di tre anni fa.

Il testo integrale del messaggio di Peng Shuai disegna l'immagine di una donna fragile in balia di un rapporto extraconiugale che deve rimanere nascosto con un compagno più anziano di lei di 40 anni. Una donna il cui mondo va in pezzi poche ore prima di quel 2 novembre, al punto di farle scrivere un messaggio che sa bene che potrebbe costarle caro. Eccone la traduzione completa:

"So che non posso spiegarlo chiaramente e anche se lo dico non avrà importanza, ma voglio comunque farlo uscire. Sono un'ipocrita. Ammetto di non essere una brava donna e in effetti sono una donna molto, molto cattiva. Circa tre anni fa, vicepremier Zhang Gaoli sei andato in pensione. Hai chiesto al dottor Liu del centro di tennis di Tianjin di contattarmi e mi hai chiesto di giocare a tennis con te al Kang Ming Hotel di Pechino. Dopo aver finito di giocare a tennis, tu e tua moglie Kang Jie mi avete portato a casa vostra. Poi mi hai portato nella tua stanza. Come quello che è successo dieci anni fa a Tianjin, volevi fare sesso con me. Quel pomeriggio avevo molta paura. Non mi aspettavo che ciò accadesse.

Circa sette anni fa abbiamo fatto sesso. Poi, dopo che sei stato promosso a membro del Comitato permanente del Politburo a Pechino, non mi hai più contattata. Ho seppellito tutto dentro di me. Ma poi, se non volevi assumerti alcuna responsabilità, perché sei tornato da me e mi hai portato a casa tua per fare sesso? È vero che non ho prove. In seguito hai continuato a negare, ma è vero che prima eri attratto da me, altrimenti non avrei potuto entrare in contatto con te.

Quel pomeriggio non ero d'accordo e continuavo a piangere. Ho cenato con te e zia Kang Jie (la chiama così, zia, ndr). Hai detto che l'universo è molto, molto grande. La terra è solo un granello di sabbia nell'universo e noi esseri umani siamo più piccoli anche di un granello di sabbia. Hai detto molto di più, lo scopo era fondamentalmente convincermi ad abbassare la guardia. Dopo cena, io ancora non volevo fare sesso. Hai detto che mi odiavi. Hai detto che in quei sette anni non ti sei mai dimenticato di me, che mi avresti trattato bene etc… Ero terrorizzata e angosciata. Prendendo in considerazione l'affetto che avevo per te sette anni prima, ho acconsentito… sì, abbiamo fatto sesso".

"L'attrazione romantica è una cosa così complicata che lo spiega chiaramente. Da quel giorno ho rinnovato il mio amore per te. Per tutto il tempo che ho passato con te, basandomi esclusivamente sui nostri incontri, sei stata una persona molto buona e mi hai trattato bene. Parliamo di storia recente, così come di periodi precedenti. Mi hai istruito su così tanti argomenti e abbiamo discusso di economia, politica. Non abbiamo mai finito le cose di cui parlare. Giocavamo a scacchi, cantavamo, giocavamo a ping pong, giocavamo a biliardo e giocavamo anche a tennis insieme. Ci siamo sempre divertiti senza fine. Era come se le nostre personalità combaciassero perfettamente.

Da piccola sono andata via di casa presto. Dentro di me sono estremamente priva di amore. In mezzo a tutto questo, non ho mai pensato di essere una brava donna. Odiavo me stessa, odiavo il motivo per cui sono venuta al mondo. Mi hai detto che mi amavi moltissimo e hai detto che speri che nella prossima vita ci possiamo incontrare intorno ai vent'anni o diciotto. Hai detto che eri solo. Hai avuto pietà di te stesso per essere stato solo. Avevamo infinite cose di cui parlare, non siamo mai rimasti senza argomenti. Hai detto che nella tua posizione è impossibile divorziare. Se ci fossimo incontrati nello Shandong (una provincia lontana dai giri di potere di Pechino, ndr), avresti potuto divorziare, ma non ora. Ho pensato di accompagnarti in silenzio, senza fare rumore.

All'inizio andava tutto bene. Ma col passare del tempo, le cose hanno iniziato a cambiare gradualmente. C'era così tanta ingiustizia e umiliazione. Ogni volta che mi chiedevi di andare da te a casa, alle tue spalle tua moglie mi diceva tante cose brutte e dolorose. Ogni tipo di scherno. Ho detto che mi piace mangiare la lingua d'anatra. La zia Kang Jie ha detto: "Così disgustosa". In inverno, quando Pechino aveva una cattiva qualità dell'aria a causa dello smog, la zia Kang Jie diceva: "È perché vivi in ​​campagna. Qui non lo sentiamo affatto". Cose del genere, ne ha dette tante. Quando eri con me, non diceva mai quelle cose. La stessa cosa succedeva per noi quando stavamo insieme. Quando eravamo insieme da soli, ti comportavi in ​​un modo, ma quando c'erano altre persone nelle vicinanze, agivi in ​​un altro modo".

"Te l'ho detto già, sentire quelle cose mi ha fatto sentire molto ferita e umiliata nel profondo. Dal primo giorno in cui ti ho conosciuto, non ho mai usato un centesimo dei tuoi soldi, né ti ho mai usato per ottenere vantaggi per me stessa, ma questa cosa chiamata reputazione è così importante. Tutto quello che è successo, me lo merito. Mi sono caricata tutto su di me. Dall'inizio alla fine, mi hai detto di mantenere segreta la nostra relazione e soprattutto che non avrei mai dovuto dire a tua madre che avevamo rapporti sessuali. Pensava che fossi sempre a casa tua per giocare a Mahjong o a poker. Siamo sempre stati solo individui trasparenti nelle vite degli altri. Le parole non potrebbero descrivere quanto mi sentissi imbarazzata. Ci sono state così tante volte in cui ho pensato: sono ancora un essere umano? Pensavo di essere una creatura senz'anima, che finge, finge ogni giorno, chi sono realmente? Non sarei dovuta venire al mondo, ma non ho il coraggio di morire.

Voglio davvero vivere semplicemente, ma le cose sono andate diversamente da come volevo. Il 30 (ottobre, ndr) abbiamo litigato molto male. Hai detto che il pomeriggio del 2 saremmo andati a casa tua per parlarne con calma. Oggi a mezzogiorno hai chiamato per dire che sei occupato, negato tutto, scusato per dire che avremmo parlato un altro giorno… e così sei sparito di nuovo, proprio come sette anni fa. Hai giocato con me e mi hai scaricato quando hai finito con me. Hai detto che non c'erano transazioni tra di noi. Sì, è vero, il nostro affetto reciproco non aveva nulla a che fare con il denaro o il potere. Ma ho difficoltà a trovare una conclusione e a venire a patti con la nostra relazione durata tre anni. Hai sempre avuto paura che portassi di nascosto un registratore e prendessi delle prove. Esatto, a parte me, non ho alcuna prova per dimostrare quello che è successo, nessuna registrazione audio, nessuna registrazione video. L'unica cosa che ho è la memoria di me stessa incasinata.

Essendo tu così importante, so che hai detto che non hai paura. Ma non importa se sto colpendo una roccia con un uovo, o se sono una falena che vola verso la fiamma, io sto dicendo la verità su quello che è successo tra noi. Con la tua intelligenza e il tuo ingegno, sono sicuro che lo negherai o darai la colpa a me. Dici sempre che speri che tua madre in paradiso possa benedirti. Sono una donna cattiva che non merita di essere una madre, ma tu sei il padre sia di un maschio che di una femmina. Te l'ho già chiesto, avresti fatto lo stesso anche con tua figlia adottiva? Hai ancora il coraggio di affrontare tua madre dopo quello che hai fatto nella tua vita? A tutti noi piace fingere di essere virtuosi…".