Le lacrime di Olga Danilovic, dalle qualificazioni agli ottavi al Roland Garros: "Non so come ho fatto" La tennista serba, fuori dalle prime 100 WTA, con una clamorosa galoppata è passata dalle qualificazioni agli ottavi del Roland Garros. Dopo tre ore di lotta ha sconfitto Donna Vekic e al termine del match è scoppiata a piangere.

A cura di Alessio Morra

Olga Danilovic a Parigi è arrivata molto presto, lo ha fatto perché doveva disputare il torneo delle qualificazioni. Le ha superate e ora dopo aver ottenuto due successi pesantissime si è qualificata per il quarto turno del Roland Garros. Dopo averlo raggiunto si è commossa e sul campo ha espresso tutta la sua felicità per un traguardo mai raggiunto, che le vale anche 250.000 euro, il premio che spetta a chi raggiunge gli ottavi di finale.

Il cammino di Danilovic a Parigi

Non stava attraversando il momento migliore della sua carriera. A Roma era stata eliminata nelle qualificazioni, poi era andata in Spagna a giocare un torneo ITF (di livello bassino), a Parigi si è iscritta al torneo delle qualificazioni che ha superato brillantemente vincendo tre partite. Poi è iniziato il torneo vero e subito ha liquidato Martina Trevisan, alla quale ha lasciato appena tre game.

Prima il successo su Collins, poi la maratona con Vekic

Nel secondo turno ha battuto Danielle Collins, una delle giocatrici più calde di questo periodo, un match tirato e vinto in tre set, dopo svariate interruzioni per pioggia. Poi la prova del nove con Donna Vekic, favoritissima per classifica. L'incontro tra la serba e la croata è stato durissimo. Danilovic si è imposta al super tie-break per 10 punti a 8.

Danilovic si commuove dopo il successo

Quando vince Danilovic non riesce a trattenere le proprie emozioni, d'altronde dopo quel percorso e dopo 3h08′ era quasi strano il contrario. Vekic l'abbraccia, la saluta ed esce dal campo. La serba, poco dopo, prende il microfono e dice: "Non so che dire, non ho parole. Vi ho fatto piangere? Grazie a tutti per avermi supportato qui in questa partita. Mi sto godendo così tanto il tempo trascorso qui. Non so nemmeno come ho vinto questa partita. Sono tornato giù così tante volte, sono così felice. Voglio dire grazie a tutti per essere qui. Ci sono stati così tanti ritardi dovuti alla pioggia".