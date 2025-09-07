L’albo d’oro degli US Open, chi è il tennista che ha vinto più volte lo Slam americano
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in finale pure agli US Open. Chi trionferà si aggiudicherà per la seconda volta il titolo di Flushing Meadows. L'albo d'oro dello Slam di New York è quello più variegato e guardandolo con attenzione si nota come sia difficilissimo vincerne due consecutivi. Sinner dovesse trionfare diventerebbe il primo a fare il bis da Roger Federer, che tra il 2004 e il 2008 trionfò cinque volte in fila.
I tennisti con più vittorie agli US Open
L'Albo d'Oro degli US Open, la quarta prova del Grande Slam, si divide in due parti. La prima si chiude nel 1968, la seconda si apre con l'Era Open. Richard Sears, che vinse tra il 1881 e il 1887, William Larned, che trionfò tra il 1901 e il 1911, e soprattutto il mitico Bill Tilden, vincitore tra il 1920 e il 1929, hanno conquistato il titolo 7 volte ed è record assoluto.
Nell'Era Open tre tennisti sono riusciti a vincere 5 volte e sono Jimmy Connors, Pete Sampras e Roger Federer, l'unico ad aver vinto cinque volte consecutive. Sampras invece ha diluito i suoi successi tra il 1990 e il 2002, mentre Connors ha trionfato tra il 1974 e il 1983. Quattro volte hanno vinto invece Nadal e Djokovic, così come John McEnroe. Due vittorie per Agassi, che verrà agganciato da Sinner o Alcaraz.
L'albo d'oro degli US Open
- 2024: Jannik Sinner
- 2023: Novak Djokovic
- 2022: Carlos Alcaraz
- 2021: Daniil Medvedev
- 2020: Dominic Thiem
- 2019: Rafael Nadal
- 2018: Novak Djokovic
- 2017: Rafael Nadal
- 2016: Stan Wawrinka
- 2015: Novak Djokovic
- 2014: Marin Cilic
- 2013: Rafael Nadal
- 2012: Andy Murray
- 2011: Novak Djokovic
- 2010: Rafael Nadal
- 2009: Juan Martin Del Potro
- 2008: Roger Federer
- 2007: Roger Federer
- 2006: Roger Federer
- 2005: Roger Federer
- 2004: Roger Federer
- 2003: Andy Roddick
- 2002: Pete Sampras
- 2001: Lleyton Hewitt
- 2000: Marat Safin
- 1999: Andre Agassi
- 1998: Pat Rafter
- 1997: Pat Rafter
- 1996: Pete Sampras
- 1995: Pete Sampras
- 1994: Andre Agassi
- 1993: Pete Sampras
- 1992: Stefan Edberg
- 1991: Stefan Edberg
- 1990: Pete Sampras
- 1989: Boris Becker
- 1988: Mats Wilander
- 1987: Ivan Lendl
- 1986: Ivan Lendl
- 1985: Ivan Lendl
- 1984: John McEnroe
- 1983: Jimmy Connors
- 1982: Jimmy Connors
- 1981: John McEnroe
- 1980: John McEnroe
- 1979: John McEnroe
- 1978: Jimmy Connors
- 1977: Guillermo Vilas
- 1976: Jimmy Connors
- 1975: Manolo Orantes
- 1974: Jimmy Connors
- 1973: John Newcombe
- 1972: Ilie Nastase
- 1971: Stan Smith
- 1970: Ken Rosewall