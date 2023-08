La vita di Federer oggi dopo il ritiro dal tennis: “Faccio cose che prima non erano fattibili” Roger Federer nella sua ultima intervista ha parlato di come la vita è cambiata dopo il ritiro dal tennis. Lo svizzero ha raccontato dei suoi nuovi impegni.

A cura di Marco Beltrami

Roger Federer di certo non si annoia dopo il ritiro dal tennis. Per il leggendario campione svizzero capace di vincere 20 Slam in carriera è iniziata una nuova vita da quando ha definitivamente deciso di appendere la racchetta al chiodo. Oltre a dedicarsi maggiormente alla famiglia e alle due coppie di gemelli, il "maestro" è coinvolto in tantissime iniziative legate agli sponsor ma anche alle attività benefiche e in primis alla fondazione che porta il suo nome.

Reduce dalla presentazione a New York della sua ultima collezione, Roger Federer è tornato a parlare del suo addio alle competizioni. La sua meravigliosa avventura nel mondo del tennis si è conclusa un po' in anticipo rispetto alle intenzioni iniziali a causa anche degli infortuni che gli hanno impedito di giocare ulteriormente. Alla fine dunque nonostante qualche tentennamento lo svizzero ha dovuto mettere un punto.

Al New York Times è tornato su quel periodo, parlando di come l'ha vissuto: "La vita senza il gioco, la vita senza i tifosi e la vita senza il programma che ha dominato la mia vita per 25 anni è stata sicuramente qualcosa che non sapevo come avrei preso. Per molto tempo ho provato a tornare indietro e dare un'altra possibilità e lasciare il gioco da sano (senza infortuni, ndr), ma non era fattibile. Ma la cosa buona/brutta del Covid, e del mio intervento al ginocchio, è che tutto ha iniziato a rallentare negli ultimi tre anni, quindi non è come se arrivassi dopo aver giocato 100 partite e poi boom, è finita".

Una volta presa la decisione Federer si è sentito meglio, come se si fosse tolto un peso inevitabile. Tutto è andato per il meglio: "Alla fine mi sono sentito sollevato, credo, e felice di ritirarmi. È finita nel modo più perfetto alla Laver Cup. Ero circondato dai miei più grandi rivali, e c'erano la mia famiglia e i miei amici. Per me è stato come ‘OK, ora sto bene. Non ho più bisogno di inseguire quel prurito'".

Ma cosa ha provato poi poche settimane fa Federer quando è tornato a Wimbledon nelle vesti di spettatore? Ormai dopo che il dado è stato tratto Roger vede le cose da un'altra prospettiva: "L'anno scorso sono uscito dal campo centrale per la celebrazione del centenario. È stato bello ma doloroso. Non sapevo se sarei stato in grado di giocare di nuovo, quindi è stato un momento molto emozionante. Ma quest'anno è stato totalmente diverso. Mio padre mi ha sussurrato: ‘Non vorresti giocare in campo invece di stare seduto a guardare?' e io ‘No. Mi sento sereno guardando e godendomi il gioco. È stato così divertente sedersi accanto alla principessa Catherine. La conosco abbastanza bene. È un'appassionata fan del tennis. A volte dobbiamo stare attenti a non parlare troppo. Puoi parlare, ma poi è super silenzioso, e devi applaudire".

Negli ultimi mesi senza tennis Federer si è potuto togliere qualche sfizio a New York prendendo parte anche al Met Gala: "Sono sempre stato severo e serio nell'essere un atleta professionista, ma mangerei hamburger, mangerei dolci, berrei un bicchiere di vino. Per me mangiare un hamburger non era niente di straordinario, ma questo (quello di cui ha postato l'immagine su Instagram, ndr) aveva un aspetto perfetto, quindi ho dovuto postarne una foto".

E poi ha fatto il giro del mondo il video di Federer sul palco con i Coldplay a Zurigo. Lo svizzero ha assecondato le volontà di una delle sue figlie: "Ho incontrato la band quando li ho visti a Montreal. Non so che anno fosse, forse il 2016? Ci siamo sentiti un po'. Ho visto diverse volte Chris Martin negli Hamptons. Quindi, quando sono venuti a Zurigo, ho allungato la mano e ho detto: ‘Sono così entusiasta, mi piacerebbe venire'. Chris mi ha risposto e mi ha chiesto se volevo salire sul palco. Ho chiesto a mia figlia a cena, e lei mi ha guardato e ha detto: ‘Devi farlo. Si vive solo una volta'. Quindi ho detto a Chris: ‘Ci sto'. Non sapevo nemmeno che cosa mi aspettasse".

Cosa fa dunque in sintesi il nuovo Federer? Lo svizzero si racconta, entusiasta per l'affetto che ancora il pubblico gli dimostra: "Ho iniziato a fare più viaggi divertenti con la famiglia. Ho portato i miei figli in Lesotho per il viaggio della mia fondazione in Africa. Siamo andati al Met Gala. Siamo andati sull'Orient Express con i miei genitori, cose che non erano fattibili quando giocavo perché ci voleva troppo tempo lontano dal gioco. Da me vengono fuori diversi tipi di foto ed è bello rendersi conto che le persone sono ancora felici di vedermi".