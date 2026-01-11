La tennista Sachia Vickery sul suo seno rifatto: “Mi ha fatto guadagnare un sacco di soldi su OnlyFans”

La tennista americana Sachia Vickery spiega che la sua mastoplastica additiva è stata “la miglior decisione che abbia mai preso, mi ha fatto guadagnare un sacco di soldi su OnlyFans”.

Sachia Vickery non è ipocrita né usa giri di parole quando su Instagram le rivolgono la domanda su "cosa le è venuto di buono dal rifarsi il seno e qual è stata la ragione principale per farlo". La 30enne tennista statunitense risponde schietta circa la sua mastoplastica additiva, citando la sua lanciatissima ‘seconda attività', creare contenuti su OnlyFans: "Direi che mi ha fatto guadagnare un sacco di soldi su OnlyFans, questo è certo. Quindi è valso l'investimento. Ho preso questa decisione anni fa per me stessa. Ho il sedere così grosso che volevo solo mettere tutto in proporzione. È la miglior decisione che abbia mai preso, sono super felice di averlo fatto".

La storia Instagram con la risposta di Sachia Vickery

Sachia Vickery è stata "sopraffatta dalla quantità di soldi guadagnati su OnlyFans"

La Vickery sta per giocare le qualificazioni dell'Australian Open, visto che la sua attuale classifica è crollata al 560° posto, dopo essere stata numero 73 nel 2018. Del resto, sentendo le sue parole di qualche mese fa, si capisce bene come il tennis sia passato un po' in secondo piano nei confronti della sua attività di creatrice di contenuti su Only Fans, il sito web che dietro il pagamento di un abbonamento permette di accedere a materiale esclusivo, per lo più per adulti. "È il modo più facile in cui abbia mai fatto soldi e mi piace farlo", aveva detto lo scorso anno, sottolineando come fosse stata "sopraffatta dalla quantità di soldi guadagnati lì nei miei primi due giorni", al punto da rimanerne "davvero scioccata".

Negli ultimi anni Sachia ha gareggiato principalmente nel circuito ITF, parallelamente col declino della sua carriera sportiva. L'anno scorso ha partecipato alle qualificazioni ad Australian Open e US Open, ma non è riuscita a entrare nel tabellone principale in nessuno dei due Slam. La ragazza della Florida in una recente intervista ha giustificato la sua scelta di aprire un profilo su OnlyFans con gli altissimi costi che una tennista professionista deve sostenere, raccontando come la piattaforma le abbia dato una grande libertà finanziaria: "Posso dire che due milioni di dollari non sono assolutamente niente nel tennis. Ho speso più di 100mila dollari solo in coach, preparatori atletici, fisioterapisti, recupero, risonanze magnetiche… la gente non vede questa parte".

"Avere una rete di sicurezza, qualcos'altro da fare e da cui guadagnare bene, non fa male. Mi ha dato tanta libertà economica, mi ha persino aiutato a finanziare tutta la mia carriera tennistica – ha aggiunto – Se non volete giocatrici su OnlyFans, create un sistema in cui si paghino decentemente le giocatrici fuori dalle Top 100. Onestamente penso che se il tennis fosse uno sport in cui le giocatrici venissero pagate quello che meritano davvero, non ci sarebbero persone che scommettono o che fanno OnlyFans o qualunque altra cosa".