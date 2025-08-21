“I soldi più facili che abbia mai fatto”: Sachia Vickery non può credere ai suoi guadagni con OnlyFans

La tennista statunitense Sachia Vickery ha parlato apertamente della quantità di soldi che sta guadagnando da quando ha aperto il suo profilo su OnlyFans: “E nel modo più facile”.

Sachia Vickery oggi giocherà il secondo turno delle qualificazioni allo US Open, visto che attualmente è molto lontana dalla possibilità di accedere direttamente al tabellone principale del torneo di singolare: la 30enne statunitense non gioca da febbraio ed è scesa alla posizione numero 559 della classifica WTA, lei che è stata anche numero 73 al mondo nel 2018. Da qualche mese peraltro la Vickery ha diversificato la sua attività lavorativa: non solo tennista professionista, ma anche e soprattutto creatrice di contenuti su Only Fans, la piattaforma online che dietro il pagamento di un abbonamento consente di accedere a materiale esclusivo, per lo più per adulti. E sentendo le parole che adesso Sachia dedica al suo nuovo lavoro, si capisce il motivo per cui l'ha assorbita tantissimo da quando ha aperto il suo profilo, portandola a tralasciare il tennis: soldi, tantissimi soldi, "i più facili che abbia mai fatto".

Lunedì scorso, prima del suo esordio nelle qualificazioni di Flushing Meadows, poi vinto da sfavorita in due set contro l'ucraina Anastasija Sobolieva, la giocatrice della Florida ha pubblicato nelle sue storie su Instagram alcune domande e risposte, parlando apertamente della facilità con cui sta guadagnando tanti soldi tramite OnlyFans, denaro che probabilmente non avrebbe mai immaginato potesse affluire così copioso sul suo conto in banca.

La nuova attività di Sachia Vickery, il profilo su OnlyFans: "Il modo più facile in cui abbia mai fatto soldi"

Dopo aver corso per anni nel circuito senza riuscire mai a sfondare definitivamente (è stata classificata quasi sempre tra la posizione 100 e 200, nessun torneo WTA vinto, dopo essere stata una grande promessa da junior), la Vickery ha deciso di dare una svolta alla sua vita all'inizio di quest'anno, comunicando ai suoi tifosi e followers sui social che aveva aperto un account su OnlyFans, rivolto a coloro che volevano conoscere ‘qualcosa di più' di lei.

Sachia Vickery impegnata lo scorso anno al Roland Garros

"Se mi ci vedevo mai a farlo? Inizialmente no, ma sono molto aperta mentalmente e non mi interessa cosa pensa la gente di me. Mi conosco bene, è anche il modo più facile in cui abbia mai fatto soldi e mi piace farlo", ha scritto la Vickery in risposta a una domanda.

Un'altra domanda su "come ottenere un appuntamento" con lei ha dato l'occasione a Sachia di piazzare (probabilmente) una battuta, sul fatto che chiunque voglia uscire con lei deve ora mettere mano al portafoglio: "Non esco più gratis a causa del comportamento degli uomini. Ora ho bisogno di un deposito prima dell'appuntamento, inviatemi mille dollari e possiamo farlo accadere", ha scritto la statunitense, aggiungendo anche i suoi estremi per mandarle i soldi su una piattaforma molto diffusa per questo scopo.

Una quantità di denaro che all'inizio non poteva neanche immaginare: "Sono davvero scioccata"

La Vickery aveva già capito immediatamente a gennaio, appena aveva aperto il suo profilo OnlyFans, quanto denaro fosse disposta a spendere la gente per un certo tipo di contenuti, nel suo caso non di tipo pornografico ma neanche tale da poter essere pubblicato su Instagram. "Non parlerò mai più male delle ragazze su OnlyFans per il resto della mia vita – aveva detto – Sono sopraffatta dalla quantità di soldi che ho guadagnato lì nei miei primi due giorni. Sono davvero scioccata". Evidentemente il flusso di denaro è aumentato ancora di più in questi mesi…