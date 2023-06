La settimana perfetta di Bublik: conquista Halle e vince il punto più bello dell’anno Il tennista kazako ha vinto per la prima volta un torneo ATP 500. Bublik ad Halle ha battuto in finale il russo Andrey Rublev. A Wimbledon sarà una mina vagante.

A cura di Alessio Morra

Una settimana da incorniciare per Alexander Bublik che ad Halle ha vinto il primo titolo ATP 500 della sua carriera. Ha trovato tutto ciò che voleva il kazako, ha messo in fila tutti i pezzi migliori del suo gioco ed ha realizzato un grande obiettivo. Per riuscirci ha dovuto vincere anche punti pazzeschi, come quello d'inizio partita che si candida già per essere uno dei punti più belli di tutto il 2023.

Ha iniziato battendo Coric, poi ha vinto un match complicatissimo contro Struff prima di superare nei quarti Sinner, che si è ritirato in avvio di secondo set. In semifinale Bublik sembrava sfavorito ma ha steso in due set Zverev, che sperava nel ritorno in grande stile in casa. La finale era una grossa incognita. Bublik e Rublev sono amici, si conoscono bene e la notte precedente alla finale l'hanno passata assieme. Bello.

L'equilibrio era prevedibile, chi vince il primo in genere in partite così poi prevale. Il kazako parte forte e ottiene il break nel secondo gioco, per farlo ha vinto un punto che merita tre o quattro circoletti rossi. Il russo è stato altrettanto bravo, pugnace, ha lottato, l'ha buttata sempre di là, ha cercato di far girare lo scambio, ma non ci è riuscito e con un tocco magico sotto rete Bublik ha chiuso punto e game, da lì si è involato verso il 6-3 con cui ha portato a casa il primo set.

Rublev risponde, alza il livello di gioco, ed è 6-3 per lui. Un break decide anche il terzo set. Lo vince Bublik che si impone con il punteggio di 6-3. Il ventiseienne si aggiudica così il titolo più importante della sua carriera – ne aveva vinto già uno di torneo ATP nel 2022, ma Montpellier era un 250 – e sistema anche il record negativo in finale (ora sono 2 quelle vinte contro le 6 perse).

Bublik balza al numero 26 ATP, sarà testa di serie a Wimbledon, finirà di sicuro dalla parte di una delle principali teste di serie che pregheranno di evitarlo. Intanto il tennis ha un nuovo vincitore di ATP 500. Bublik ha tutto per essere un protagonista, ma potrebbe anche pagare lo scotto di questo successo e cadere molto presto ai Championships.