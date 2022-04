La rivoluzione nel tennis è iniziata ma nessuno se n’è accorto: la conferma arriva dai 1000 Gli ultimi otto tornei Masters 1000 sono stati vinti da otto giocatori diversi. La nuova era è iniziata ufficialmente, anche se Nadal e Djokovic non mollano.

A cura di Alessio Morra

Sono anni che si dice che il tennis sta per vivere una nuova fase. Ma la rivoluzione è sempre stata rimandata. Perché Federer, Djokovic e Nadal hanno continuato a dominare, seppur in modo diverso. I tre totem del tennis (ma anche dello sport mondiale) hanno segnato più di un'epoca e hanno neutralizzato la concorrenza. Ora però Roger viaggia verso i 41 anni, Novak ha qualche problema, ha disputato solo due tornei nel 2022 e ha vinto appena due partite, e Nadal è risorto per l'ennesima volta, ma ora è fermo ai box per un problema alla costola. I tre miti devono fare i conti con l'età ma anche con avversari di prim'ordine, bravi, giovani e competitivi ma non troppo continui. Ciò significa anche che rispetto al passato c'è molto più equilibrio e gli ultimi risultati confermano ciò e certificano che, anche se materialmente, quasi nessuno se ne accorge, che la rivoluzione del tennis è già in atto.

Gli ultimi otto tornei 1000 sono stati vinti da otto giocatori diversi. Un evento del genere non si verificava da esattamente vent'anni cioè nel periodo di breve interregno tra l'era di Sampras e Agassi a questa di Federer, Nadal e Djokovic.

L'ultimo vincitore 1000 è Stefanos Tsitsipas che a Montecarlo ha fatto il bis dopo il trionfo del 2021. Il greco, che da un paio d'anni è tra i migliori, ha battuto in finale Davidovich Fokina che nel Principato ha disputato la prima finale della sua carriera. Tsitsipas si aggiunge nell'elenco dei vincitori 1000 del 2022 a Taylor Fritz, che a sorpresa vinse Indian Wells battendo in finale Nadal, e Carlos Alcaraz, che a Miami ha battuto in due set il norvegese Ruud.

Mentre i cinque precedenti vincitori dei tornei 1000 sono stati: Djokovic (che trionfò a Bercy), Cameron Norrie, campione estremamente a sorpresa a Indian Wells (batté Basilashvili), Alexander Zverev che in estate vinse a Cincinnati (contro Rublev). Mentre l'Open del Canada lo conquistò Daniil Medvedev, vincitore in finale su Opelka. Nadal invece lo scorso maggio vinse per l'ennesima volta gli Internazionali d'Italia di Roma. Ciò significa che gli ultimi tornei 1000 hanno avuto otto vincitori diversi. Prima di Rafa gli altri ‘1000' li hanno conquistati Zverev (a Madrid su Berrettini) e Tsitsipas.