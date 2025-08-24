La reazione di Davidovich alla domanda sulla vita matrimoniale: la risposta fa ridere tutti

Il tennista spagnolo ha vinto la prima partita agli US Open e l’intervistatore gli chiede della vita privata. “Mi ha già lasciato. Quindi, è tutto uguale come sempre”.

Alejandro Davidovich Fokina ha dato una risposta divertente all'interlocutore che, al termine della prima partita vinta agli US Open, gli ha chiesto come va la vita matrimoniale. Perché questa domanda? Il tennista spagnolo si è sposato il 14 giugno scorso con la fidanzata di una vita, Paloma Amatiste. Sono trascorsi un paio di mesi da allora e l'iberico usa l'ironia per replicare a quel quesito fuori dagli schemi, che c'entra davvero poco rispetto al successo netto contro Alexander Shevchenko. "Se n'è andata già…", la frase che ha scatenato l'ilarità del pubblico che ha ascoltato divertito. In realtà, non è così. Lei c'è e come… "vuole decidere tutto", aggiunge il giocatore. La stessa Paloma, infatti, viene inquadrata in diretta dalle telecamere mentre si trincera dietro un'espressione agrodolce per il sarcasmo del marito.

Davidovich spiazza tutti quando parla della sua vita matrimoniale

All'intervistatore curioso che azzarda il quesito sulla vita privata fa da contraltare l'ironia di Davidovich. "Come vanno le cose tra te e tua moglie?", gli chiede l'interlocutore. Quel che dice lo spagnolo lascia inizialmente interdetti un po' tutti, almeno fino a quando non è chiaro il tono scherzoso che stuzzica le risate degli spettatori. Un po' meno contenta sembrava la consorte.

"Beh… lei mi ha già lasciato – dice lo spagnolo col sorriso sulle labbra -. Quindi, è tutto uguale come sempre". In che senso?, ribatte la persona che ha di fronte. E qui Davidovich continua sulla falsariga della risposta precedente. "Diciamo che adesso è molto più decisa nel modo in cui mi dice cosa fare, dve andare… e io faccio tutto". Finito lo scherzo, il giocatore si fa serio e tesse le lodi della moglie, definendosi molto contento per la scelta fatta. "Sono molto grato perché ho sposato una donna incredibile e sono molto fortunato ad averla al mio fianco e spero che continui così fino alla morte… spero".

Un anno fa la proposta di matrimonio dinanzi alla Finta di Trevi a Roma

Un anno fa Davidovich scelse una location molto romantica per chiedere la mano di Paloma. Lo fece dinanzi alla Fontana di Trevi a Roma: prima lanciarono una moneta nella vasca come da tradizione poi lui s'inginocchiò e porse la scatoletta con l'anello alla sua amata. "Per sempre", scrisse in un post in cui annunciava il loro fidanzamento, nella lingua madre di Amatiste, l'italiano, accompagnato dall'emoji di un anello di diamanti. A giugno scorso la celebrazione delle nozze che ha avuto luogo alla Finca Cortesin di Casares, in Spagna.