La partita contro Musetti a Roma diventa una corrida per Tiafoe: ce l’ha con arbitro e tifosi Agli Internazionali d’Italia di Roma nella partita tra Tiafoe e Musetti non sono mancate le polemiche con il tennista americano scatenato contro l’arbitro e il pubblico.

A cura di Marco Beltrami

La pioggia a Roma sta stravolgendo il programma degli Internazionali d'Italia di tennis. Ne sanno qualcosa Musetti e Tiafoe costretti a giocare oggi (meteo permettendo), dopo la sospensione della loro partita dei sedicesimi nella giornata di ieri. Una sfida contraddistinta anche da momenti di tensione, con il tennista americano che se l'è presa con il pubblico e poi con l'arbitro.

C'è da aspettarsi ulteriori scintille dal confronto Musetti-Tiafoe, con il numero 12 del mondo più nervoso del solito in quello che è stato il "primo round" del match, interrotto sul punteggio di un set pari, e con il tennista italiano in vantaggio di un break nel terzo. Tutto è iniziato dopo una particolare giocata del giocatore statunitense, tra l'altro rivelatasi fallimentare. "Big Foe" ha tentato un servizio da sotto, che non è stato gradito dal pubblico che lo ha fischiato con tanto di "buu"

Tiafoe che non perde occasione per "interagire" con gli spalti e ha recentemente dichiarato che vorrebbe una "maggiore partecipazione" dei tifosi durante le partite per una situazione simile a quella degli stadi di calcio, ha risposto polemicamente. Il tennista americano ha invitato tutti ad aumentare i decibel: mano all'orecchio come a dire "non vi sento". E quando poi ci ha riprovato, con Musetti questa volta pronto a rispondere e conquistare il punto con un tocco di classe, ecco l'esplosione di tutto l'impianto che si è vendicato.

Le scintille però tra Tiafoe e il pubblico non sono finite qui, con la situazione che si è ulteriormente riscaldata nel terzo set quando è arrivata la pioggia a rovinare tutto. Il giocatore d'oltreoceano ha polemizzato con l'arbitro, lamentandosi per la mancata sospensione immediata delle ostilità. Uno sfogo plateale mentre su gli altri campi, gli ufficiali avevano già optato per l'interruzione delle partite (poi rinviate).

Tiafoe in particolare ha fatto riferimento al fatto che l'arbitro stesse aspettando perché in campo c'era un giocatore italiano. Una situazione che gli è costata ulteriori contestazioni da parte dei tifosi. E l'avversario di Musetti non è rimasto indifferente, visto che in occasione di un suo turno di servizio mentre recuperava le palline, ha rimproverato un sostenitore presente a ridosso del campo urlandogli: "Stai guardando?". Come a dire, "Non ti accorgi che sta piovendo?". Insomma ulteriore appeal per un match molto intrigante, con un altro giocatore dopo Nishioka che si lamenta del pubblico italiano.