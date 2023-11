La finale Sinner-Djokovic alle ATP Finals cambia canale sulla Rai: dove vederla in chiaro La diretta TV in chiaro di Sinner-Djokovic, finale delle ATP Finals è stata spostata su Rai 1. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento.

A cura di Marco Beltrami

Novità importanti per la diretta TV della finale delle ATP Finals tra Jannik Sinner e Djokovic. La partita in programma oggi al Pala Alpitour di Torino non prima delle ore 18 sarà trasmessa in TV in chiaro, ma non sui Rai 2. Infatti il match tra il numero uno d'Italia e il numero uno del mondo sarà visibile ora su Rai 1, alla luce dell'importanza dell'evento.

Sinner-Djokovic sarà trasmessa in TV come sempre in chiaro sulla Rai e su Sky per gli abbonati all'emittente satellitare. La finale però a differenza di tutti gli altri match mandati in onda dalla Rai sul secondo canale è stato spostato su Rai 1, ovvero il primo canale del digitale terrestre. Qual è il motivo di questa scelta? Il prestigio dell'appuntamento sportivo che ha spinto dunque i vertici Rai ad optare per uno spostamento su Rai 1 che potrebbe garantire ancora maggiore visibilità. Sinner è infatti il primo tennista italiano della storia a disputare una finale delle ATP Finals che si stanno disputando proprio nel Belpaese.

Se il match dovesse prolungarsi bisognerà capire cosa succederà alle 20 quando è in programma il telegiornale. Possibile uno slittamento dello stesso, o un rapido cambio canale. Tutto da vedere dunque in corso d'opera.

Tifosi e appassionati dunque avranno due modi per vedere in TV Sinner-Djokovic, replay del match della fase a gironi delle Finals vinto dall'italiano. La finale si potrà vedere in chiaro sintonizzandosi su Rai Uno, con la telecronaca di Fiocchetti e Panatta oppure sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 203 della piattaforma) con la telecronaca di Pero e Bertolucci. Un servizio questo riservato agli abbonati.

Non cambia niente invece o quasi per la diretta streaming di Sinner-Djokovic. La finale si potrà vedere in chiaro su dispositivi portatili e computer, collegandosi alla piattaforma Rai Play, mentre gli abbonati Sky potranno sfruttare l'app Sky Go. Possibile come sempre acquistare anche il ticket dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW TV.