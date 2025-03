video suggerito

La filippina Eala resta paralizzata dalla gioia: è tutto vero, ha battuto Iga Swiatek a Miami La 19enne filippina Alex Eala quasi non ci crede: a Miami ha battuto anche la numero due al mondo Iga Swiatek, dopo aver sconfitto nei turni precedenti altre due vincitrici di Slam, Ostapenko e Keys. Dopo il match point, la Eala resta immobile a fondo campo, paralizzata da gioia e commozione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se la gioia è la nostra fuga dal tempo, quella che è esplosa nel cuore di Alex Eala, 19enne tennista filippina che sta scrivendo una favola all'ATP 1000 di Miami, deve essere una gioia fortissima: quando Iga Swiatek, la spietata numero due al mondo che spesso non lesina lezioni pesanti alle colleghe più giovani, ha scagliato fuori l'ultima pallina del match di quarti di finale, il tempo si è completamente fermato per la giovane ragazza che da junior ha vinto lo US Open nel 2022. Alex è rimasta immobile, paralizzata tra gioia e commozione, poi ha gettato uno sguardo al suo team in tribuna, prima di salutare a rete la polacca e poi lasciarsi andare alle lacrime sul campo.

Il cammino incredibile di Alex Eala al torneo di Miami: battute tre vincitrici di Slam

La numero 140 al mondo, che a Miami ha usufruito di una wild card, è la prima tennista filippina a raggiungere la semifinale di un torneo WTA. E ha deciso di farlo col botto, in un 1000 con un campo di partecipazione mostruoso come il torneo americano. Oggi la Eala ha battuto la Swiatek 6-2/7-5 (era sotto 2-4 nel secondo set), in precedenza in Florida aveva battuto, sempre a sorpresa e abbondantemente contro pronostico, Volynets (73 al mondo), Ostapenko (25), la vincitrice dell'Australian Open Madison Keys (numero 5), poi aveva approfittato del forfait di Paula Badosa negli ottavi. Per chi non avesse tanta memoria, la piccola Alex ha dunque messo in fila gli scalpi di tre vincitrici di tornei dello Slam (Ostapenko, Keys, Swiatek). Ora attende in semifinale la vincente del match tra Emma Raducanu e Jessica Pegula.

La 19enne filippina stravolta dopo la vittoria su Iga Swiatek: "Non so cosa dire, è surreale"

"Non so cosa dire, sono completamente incredula in questo momento. Sono al settimo cielo", ha detto Eala dopo la partita. Quando le è stata presentata una foto del suo diploma alla Rafa Nadal Academy meno di due anni fa, con proprio Iga Swiatek al suo fianco, lo stato di shock di Alex è ulteriormente aumentato: "È così surreale. Mi sento esattamente la stessa persona che ero in quella foto. Ma ovviamente le circostanze sono cambiate! Sono così felice e così fortunata di poter competere con una giocatrice del genere su questo palcoscenico… Il mio allenatore mi ha detto di correre, di andare su ogni palla, di cogliere tutte le opportunità che posso, perché una campionessa di Slam per cinque volte non ti regalerà la vittoria". E infatti se l'è presa lei, presentando le sue credenziali di potenziale campionessa al mondo del tennis femminile.