video suggerito

Kyrgios rompe il silenzio su Sinner dopo gli Australian Open: usa una sola parola, vuole umiliarlo Nonostante il flop agli Australian Open Nick Kyrgios è tornato alla carica contro Sinner. Il tennista australiano continua a sfoderare il suo mantra contro il numero uno al mondo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I propositi "battaglieri" di Nick Kyrgios in vista degli Australian Open si sono sciolti come neve al sole. Il padrone di casa è uscito di scena al primo turno e ha potuto così solo assistere da spettatore alla trionfale cavalcata di quel Sinner che avrebbe voluto sfidare in campo, provando ad aizzargli contro il pubblico. Dopo giorni di silenzio il tennista aussie, è tornato alla carica contro Jannik rispolverando il suo solito mantra sul caso Clostebol.

Kyrgios torna a parlare di Sinner dopo il flop agli Australian Open

Su un canale social Nick è stato coinvolto in un giochino particolare: associare al nome di alcuni tennisti una parola, tra il serio e il faceto. "Djokovic? GOAT. Federer? Bello. Bello da vedere e il più naturale da guardare. Rafa? Competitività. Sabalenka? Evolversi. Osaka? Autentica. De Minaur? Velocità. Serena William? Campionessa". Quando è arrivato il momento di Sinner, dopo un secondo di impasse ecco la risposta provocatoria: "Clostebol". Non cambia disco dunque Kyrgios che non si è lasciato scoraggiare nel suo intento denigratorio dall'eccezionale rendimento agli Australian Open di Sinner.

Proseguendo nel suo quiz, Kyrgios ha poi scherzato su Alcaraz: "Ama le donne, quindi direi le donne", chiudendo con l'esaltazione di Tiafoe: "Vibrante. È sempre felice, sempre sorridente. In qualsiasi evento al mondo. Potrebbe essere un 250 nei vicoli di Anversa, o qualcosa del genere ma Francis ha sempre un sorriso da un orecchio all'altro, e ti ricorda sempre che la vita è piuttosto bella, ed è sempre pronto a tirarti su il morale e a divertirti". Come chiudere? Definendo Tsitsipas: "Badosa".

Leggi anche Zverev si ritrova sullo stesso aereo di Sinner dopo gli Australian Open: la sua reazione è brillante

La risposta pesante su Sinner all'utente che prendeva in giro Kyrgios

Ma non è finita qui perché Sinner ha riservato un altro attacco feroce a Sinner su X. In particolare il tennista australiano ha risposto ad un utente che lo ha preso in giro in riferimento al torneo ATP 250 di Montpellier. Commentando il tabellone di Cobolli che ha giovato di un bye al primo turno, ecco che qualcuno ha commentato: "BYE ha comunque vinto più partite di Nick Kyrgios nel 2025". Un modo di sottolineare le zero vittorie finora dell'australiano nella nuova stagione. Kyrgios menzionato nel tweet in questione ha deciso di rispondere, vendicandosi di Sinner. Infatti Nick ha attribuito quella battuta al fatto che potesse provenire da un sostenitore del numero uno al mondo: "Bye ha comunque fallito meno test antidroga rispetto a Sinner". Niente di nuovo sotto il sole.