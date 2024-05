video suggerito

Korda litiga con i tifosi italiani a Roma, poi urla “Forza Juve!”: suo suocero non è uno qualunque Sebastian Korda dopo aver battuto Flavio Cobolli a Roma si è preso la rivincita anche con i tifosi locali, tirando fuori lo sfottò calcistico. È fidanzato da anni con la figlia di Nedved. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

586 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'epilogo della partita tra Flavio Cobolli e Sebastian Korda agli Internazionali di Roma è stata contraddistinta dalle polemiche. Il tennista americano, che è riuscito dopo una battaglia ad avere la meglio del giocatore padrone di casa, si è preso la rivincita contro un gruppo di tifosi particolarmente rumoroso alle sue spalle. Non contento poi si è lasciato andare ad una dedica calcistica a favore di telecamere, dal sapore dello sfottò, ovvero "Forza Juve!".

Cosa è successo alla fine di Korda-Cobolli all'ATP Roma

In realtà il giocatore statunitense ha mantenuto un atteggiamento impeccabile durante tutta la partita, nonostante il pubblico del Foro italico fosse tutto da parte del tennista italiano. Qualcuno però ha esagerato, ed ecco che Korda dopo aver concretizzato il match-point si è girato in direzione dei sostenitori capitolini presenti a ridosso del tabellone, e ha mandato loro un bacio, prima di fare il gesto del "ciao, ciao".

Korda a Roma dice "Forza Juve" davanti alla telecamera

Korda poi al momento dell'uscita dal campo di Cobolli si è soffermato in panchina per sistemare il suo borsone. Quando è arrivata la telecamera, ecco che il vincitore del match ha urlato un "Forza Juve", accompagnato da un bel sorriso. Una situazione che non farà piacere ai tifosi locali e in primis a Cobolli, tifosissimo della squadra giallorossa. Le parole di Korda hanno il sapore del simpatico sfottò. Tra l'altro il figlio d'arte del tennis, ha un legame speciale con la squadra bianconera.

Korda dice Forza Juve davanti alla telecamera

Korda è fidanzato con la figlia di Pavel Nedved, grande gloria della Juventus

Sebastian Korda è fidanzato da anni con Ivana Nedved, figlia dell'ex calciatore e dirigente della Juventus Pavel. Ecco dunque spiegato il feeling per i colori bianconeri, con l'ex vice-presidente della società torinese che tra l'altro vanta un passato anche nella Lazio. Ecco allora spiegato lo sfottò calcistico, che ovviamente non sarebbe arrivato in caso di sconfitta. Una bella vendetta per lui.

Korda: "Hanno insultato me e la mia fidanzata"

Poco dopo aver vinto il match con Cobolli, il tennista americano, figlio d'arte, ha pubblicato un polemico post su Twitter nel quale ha mandato un ulteriore messaggio agli spettatori italiani che lo hanno apostrofato durante l'incontro. Korda ha voluto spiegare perché si è comportato in quel modo: "Un ringraziamento ai tifosi che erano dietro di me per aver parlato in modo inappropriato della mia fidanzata, della mia famiglia e del mio team per due ore e mezza. Grazie per la motivazione extra". Uno a zero e palla al centro.