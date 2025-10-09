Jasmine Paolini in difficoltà dopo il ritiro di Clara Tauson: “Cosa posso dire?”. Poi il bel gesto

Jasmine Paolini avrebbe sicuramente voluto raggiungere i quarti di finale del torneo di Wuhan in un altro modo. La tennista italiana ha superato Clara Tauson, costretta al ritiro per infortunio in avvio di terzo set. Comportamento impeccabile da parte della giocatrice azzurra, che ha mantenuto un profilo bassissimo, senza esultare, e dopo aver pronunciato belle parole per la sua avversaria le ha dedicato la consueta scritta sulla telecamera.

Clara Tauson s'infortuna nel match contro Jasmine Paolini

Un match iniziato male per Jasmine. Dopo aver perso il primo set, Paolini è comunque rimasta concentrata e nel secondo parziale ha provato a minare le certezze dell’avversaria. La danese numero 12 del mondo ha iniziato ad accusare problemi muscolari. Inevitabile il medical time out per Tauson, che ha rimediato un infortunio agli adduttori. Con una vistosa fasciatura, Clara ha provato a continuare a giocare ma, dopo aver perso il secondo set, ha fatto fatica in avvio del terzo.

Tauson si ritira, Jasmine si comporta in modo ineccepibile

Dopo pochi game è arrivato il ritiro, con il saluto anticipato all’avversaria italiana. Jasmine, dopo aver rincuorato Tauson, si è limitata a salutare il pubblico senza festeggiare. Nell’intervista in campo ha poi espresso il suo dispiacere per l’epilogo della sfida: "Sono molto dispiaciuta per lei, aveva giocato un tennis fantastico oggi, mi auguro che recuperi presto". Paolini è apparsa in difficoltà, senza sapere bene cosa dire: "Cosa posso dire? Ho pensato di rimanere lì a ogni punto. Lei aveva tirato vincenti da qualsiasi parte del campo all’inizio di oggi. Mi auguro che veniate a guardare il nostro doppio oggi e cercherò di divertirmi" (riferimento alla sfida in coppia con Sara Errani, ndr)".

Grande correttezza da parte di Jasmine Paolini, che ha voluto dedicare a Clara Tauson un ulteriore pensiero. Dopo aver preso il pennarello, la giocatrice italiana ha scritto sulla telecamera: "Rimettiti presto Clara". Tutto dopo aver accompagnato con gli applausi l’uscita della danese. Tra le buone notizie di giornata anche il mantenimento dell'ottava posizione nella race.