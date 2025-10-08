Jasmine Paolini: “Il mio allenatore viene e fa: Sinner dice che devi fare così. Non potevo rifiutare”

I consigli tennistici di Jannik Sinner sono oro colato e vanno sfruttati. Lo sa bene Jasmine Paolini che, in occasione del suo esordio nel torneo di Wuhan, ha raccontato un retroscena relativo al suo rapporto con il collega italiano. Quest'ultimo infatti aveva notato qualcosa che avrebbe potuto migliorare il gioco di Jas e non ha perso tempo per darle una dritta.

Jasmine Paolini e i consigli di Sinner

Lo ha raccontato la stessa tennista numero uno d'Italia, con un piccolo viaggio indietro nel tempo. In occasione della sua tournée cinese, Jasmine Paolini ha ricordato un episodio relativo alle finali di Coppa Davis della scorsa stagione, quando il suo coach dell'epoca, ovvero Renzo Furlan, ha avuto modo di scambiare qualche parola con il campione italiano: "Alle finali di Coppa Davis dell'anno scorso, il mio ex allenatore Renzo stava parlando con Jannik e sono rimasta sorpresa perché ha detto che non stavo facendo qualcosa in campo", ha detto Paolini a Tennis365.

Cosa ha detto Sinner a Jasmine Paolini

Ma cosa ha detto nello specifico Sinner su Jasmine Paolini? La tennista italiana non ha voluto scoprire le sue carte: "Non posso dire cosa sia perché i miei avversari lo saprebbero allora!". Quello che è certo è che l'azzurra non ci ha pensato su due volte e ha assecondato il pensiero di Jannik: "Il mio allenatore è venuto da me e mi ha detto: ‘Jannik ha detto che devi fare questo'. Voglio dire, quando Jannik ti dice di fare qualcosa, devi semplicemente farla. Come puoi dire di no ai consigli di Jannik?".

I due, in passato, oltre a rendersi protagonisti di siparietti simpatici in occasione dei tornei condivisi, hanno sempre manifestato stima reciproca. D'altronde tra numeri uno del tennis italiano ci si capisce e infatti Jasmine riconosce il peso specifico di Sinner, esemplare a 360°: "Sta facendo cose incredibili in campo e penso che alla gente piaccia il suo comportamento dentro e fuori dal campo perché è davvero una brava persona. È un ottimo modello. Questo è molto positivo per il nostro sport in Italia. Il tennis sta crescendo in Italia grazie a lui".