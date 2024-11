video suggerito

Jannik Sinner scrive una lettera a se stesso: "C'è una cosa che non devi dimenticare mai" Prima di scendere in campo nelle Finals di Coppa Davis 2024 Jannik Sinner ha scritto una lettera pubblica indirizzata a se stesso nella quale, tra bilancio dell'incredibile stagione che lo ha visto dominare il tennis a livello mondiale e confessioni sui momenti difficili, si è anche dato un prezioso consiglio per non perdere la rotta.

A cura di Michele Mazzeo

Jannik Sinner si appresta a vivere l'ultimo atto di una stagione incredibile che lo ha visto ascendere al trono del tennis mondiale, prendendosi il numero uno della classifica ATP e imponendo il suo dominio fino alle ATP Finals di Torino dove si è laureato per la prima volta "Maestro dei Maestri" affrontando i migliori giocatori del mondo senza perdere nemmeno un set. Una stagione pazzesca che lo vede ora vestire la maglia dell'Italia nelle Finals della Coppa Davis 2024 dove spera, insieme ai suoi compagni e al capitano Filippo Volandri, di riuscire a mantenere il titolo conquistato lo scorso anno.

E, proprio prima di scendere in campo a Malaga per il match dei quarti di finale contro l'Argentina, il 23enne altoatesino ha scritto una lettera a se stesso (pubblicata dagli account social della Federtennis Italiana) in cui ha parlato a cuore aperto facendo un breve bilancio della stagione che sta volgendo al termine durante la quale ha vissuto un turbinio di emozioni mai provate in precedenza, positive nella stragrande maggioranza dei casi ma anche qualcuna negativa a causa del caso Clostebol che ancora oggi, dopo il ricorso della Wada, lo tiene un po' in apprensione.

Jannik Sinner solleva il trofeo delle ATP Finals vinto a Torino

Una missiva in cui si è anche lasciato andare a qualche confessione ("La pressione comincia un po' a piacerti") ma soprattutto in cui ha dato a se stesso un consiglio che all'apparenza può sembrare banale ma che assume una rilevanza fondamentale se si considera che a parlare è il ragazzo che negli ultimi 12 mesi ha dominato il tennis a livello mondiale diventando un personaggio conosciuto in ogni angolo del globo: "Non dimenticarti mai che questo è solo un gioco e che tu stai bene quando ti diverti" ha difatti ricordato a se stesso Jannik Sinner mostrando ancora una volta la persona speciale che c'è dietro il miglior tennista del mondo. Speciale nella sua semplicità e nell'essere comune in un mondo in cui tutti vogliono apparire come supereroi.

La lettera che Jannik Sinner ha scritto a se stesso prima delle Finals di Coppa Davis 2024

Caro Jan, penso che le emozioni vissute nell’ultimo anno te le porterai dietro per un sacco di tempo. L’unico obiettivo che ti eri prefissato era di capire cosa eri in grado di fare. E sicuramente arrivi a questa Coppa Davis più consapevole dei tuoi mezzi rispetto a un anno fa. Sei stato bravo a reggere botta quando tutti avevano un’opinione su di te. Specialmente chi non ti conosceva. Da questo 2024 hai imparato che le persone importanti, che ti conoscono tanto bene, sono le persone che dovrai tenerti per sempre. Nelle difficoltà si esce sempre più forti. Appena arrivato a Malaga senti gli occhi di tutto il mondo addosso, la pressione si fa sentire e, detto tra di noi, comincia un po’ a piacerti. Jannik, non dimenticarti mai che questo è solo un gioco e che tu stai bene quando ti diverti. Ti voglio bene, Jan