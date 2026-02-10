Jannik Sinner fa un’eccezione per Lindsey Vonn dopo il dramma alle Olimpiadi: “Ti sto pensando”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner ha fatto un'eccezione per la sua amica Lindsey Vonn protagonista di una tremenda caduta alle Olimpiadi di Milano Cortina, costatale un grave infortunio. Il tennista italiano che è molto legato all'atleta americana con la quale ha condiviso la passione per lo sci, le ha dedicato un messaggio sui social, piattaforma che solitamente usa per motivi professionali e commerciali, in modo distaccato, o per comunicazioni ufficiali.

Il messaggio di Sinner per l'infortunio di Lindsey Vonn

Nessuna opinione personale, nessun riferimento alla vita privata. Sinner sfrutta Instagram per sua stessa ammissione in modo distaccato. Una situazione che spesso è finita al centro di stucchevoli polemiche legate al suo "silenzio social". Questa volta però Jannik ha postato nelle stories un'immagine di lui in pista con Lindsey Vonn. Breve ma significativa la didascalia: "Sto pensando a te" con l'emoticon della lacrima e delle mani giunte. Una manifestazione di affetto e vicinanza alla sciatrice che ha rivelato di dover affrontare diverse operazioni per rimediare alla frattura della tibia figlia della caduta olimpica.

L'ultima intervista di Sinner e la passione per lo sci

Proprio Sinner in un'intervista a Vogue rilasciata nei giorni scorsi aveva parlato sia della sua passione per lo sci, che sarebbe potuto essere lo sport della sua vita e del legame con Lindsey. Jannik aveva esaltato proprio l'americana per il suo coraggio nel competere a Milano-Cortina: "Sono un buon amico di Lindsey. Direi che i più grandi atleti hanno molto coraggio". D'altronde il numero due del mondo del tennis sa bene quanto possa essere pericoloso lo sci: "Quando sono a casa d'inverno, mi piace molto andarci. Ma ho iniziato a essere molto, molto attento quattro o cinque anni fa. Dovevo assicurarmi che non succedesse nulla. Credo di non essere stato abbastanza maturo. Ho iniziato a rendermi conto che gli infortuni possono verificarsi molto rapidamente. Certo, però, guardo, osservo e seguo molto lo sci".

Com'è nata l'amicizia tra Sinner e Lindsey Vonn

L'amicizia tra Sinner e Vonn è nata proprio sulla neve, con lo sci che li ha accomunati. Jannik ha sempre citato Lindsey come una sua ispirazione, lusingando la sciatrice che ha deciso di seguirlo con interesse. Nel 2022 è stata organizzata la prima sciata insieme, con i due che si sono confrontati e divertiti. L'americana è rimasta molto colpita dalla bravura dell'azzurro: "È davvero alto e scia benissimo, ha una tecnica incredibile. Se non avesse scelto il tennis, sarebbe stato un grande sciatore". Tanti i messaggi pubblici tra i due con Vonn che dichiarò come Jannik le ricordasse Federer in campo e fuori manifestandogli anche sostegno per il "Caso Clostebol" in modo impeccabile.

E quando ha potuto Vonn ha seguito Sinner anche in campo, nel suo box. In finale agli US Open 2024, Lindsey era al fianco del team dell'azzurro e ha celebrato con lui il successo su Taylor Fritz. Jannik non dimentica gli amici.