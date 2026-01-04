Italia-Svizzera oggi alla United Cup, orario e dove vedere in TV e streaming le partite di Paolini e Cobolli

Il 2026 del tennis inizia con la United Cup. L’Italia, oggi, a Perth sfida la Svizzera che ha esordito battendo a sorpresa la Francia. Tutti gli incontri si giocheranno in un orario comodo per gli appassionati italiani. Perché non si comincia prima delle 10 ora italiana. Iniziano Jasmine Paolini e Belinda Bencic. Poi toccherà a Flavio Cobolli, l’eroe di Davis, e a Stan Wawrinka, che a quasi 41 anni ha vinto una fantastica battaglia contro Rinderknech. In ogni caso poi si terrà il doppio, che vedrà protagonisti Andrea Vavassori e Sara Errani. Diretta integrale in chiaro su Supertennis.

A che ora gioca Paolini oggi contro Bencic alla United Cup dove vedere la partita in TV

L’orario prefissato è quello delle 10 italiane, ma potrebbe slittare se le partite precedenti si prolungheranno. In ogni caso saranno Jasmine Paolini e Belinda Bencic ad aprire la contesa a Perth e per l’azzurra non sarà una sfida semplice, contro la svizzera, giocatrice ostica, semifinalista a Wimbledon lo scorso luglio e campionessa olimpica a Tokyo. Quattro i precedenti, perfetta parità: 2-2. La partita si potrà seguire su Supertennis, e dunque in diretta in chiaro. Streaming sul sito di Supertennis.

Quando gioca Cobolli oggi con Wawrinka

A seguire scenderanno in campo Flavio Cobolli e Stan Wawrinka, tennista che non ha bisogno di presentazioni. Sulla carta non c’è partita. Il meglio per Wawrinka è ampiamente alle spalle, ma a 40 anni suonati nell’ultimo anno nel tour vuole continuare a stupire. L’incontro non prenderà il via prima delle ore 12, ed è una stima affettuosa. C’è solo un precedente, datato autunno 2024 vinse Cobolli in tre set a Shanghai. Diretta in chiaro e gratis su Supertennis.

United Cup, il programma di oggi a Perth per Italia-Svizzera, chi gioca il doppio

Al termine dei due singolari, quindi orientativamente non prima delle ore 15, scenderanno in campo anche in doppio l’Italia e la Svizzera. Certa per gli azzurri, guidati da capitan Cobolli senior, la presenza di Sara Errani e Andrea Vavassori, due volte vincitori degli US Open. Da definire la coppia elvetica, sulla carta dovrebbe toccare a Bencic e Wawrinka