Imbarazzo agli Internazionali, squilla un telefono: qualcuno sta chiamando la numero 1 mentre gioca Episodio curioso durante Swiatek-Rybakina degli Internazionali d’Italia. A inizio partita è squillato un telefono, l’arbitro ha chiesto agli spettatori di togliere la suoneria o quantomeno abbassarla. Ma il telefono che squillava era di Iga Swiatek.

A cura di Alessio Morra

Agli Internazionali d'Italia sono caduti sia Novak Djokovic che Carlos Alcaraz, i due grandi favoriti del torneo maschile. In quello femminile c'era una grande favorita e cioè Iga Swiatek, che però è stata costretta al ritiro nel match dei quarti di finale. Nel match che ha contrapposto la polacca a Elena Rybakina è accaduto qualcosa di molto curioso, e che ha riguardato proprio la numero 1 WTA.

Nel tennis ci sono una serie di regole non scritte, regole da rispettare in modo assoluto. Durante gli scambi bisogna fare silenzio, non bisogna interrompere i giocatori quando sono al servizio, in particolare tra la prima e la seconda. Insomma, in poche parole bisogna fare silenzio, chiasso vietato. Gli appassionati ricordano bene John McEnroe o Jimmy Connors chiedere all'arbitro di mandare fuori dal campo bimbi che piangevano.

Nell'era moderna si è aggiunta un'altra regola, sempre non scritta. Sui campi da tennis bisogna tenere lo smartphone silenziato. Il motivo è semplice. Non bisogna disturbare. In avvio del match tra Swiatek e Rybakina, proprio nel primo game, un telefono ha iniziato a squillare.

Nel silenzio rispettoso del Foro Italico quel trillo si è sentito bene. Il giudice di sedia, naturalmente, ha ricordato agli spettatori di spegnere i telefoni o quantomeno di abbassare la suoneria. Chi era in campo, sugli spalti, o davanti alla tv certamente ha pensato che la colpa fosse di qualche spettatore distratto o indisciplinato o che conosceva poco le regole.

E invece il telefono che squillava era quello di Iga Swiatek. E che sorpresa. Perché era proprio la numero uno del mondo che aveva dimenticato di spegnere il suo smartphone, e vien da chiedersi tra l'altro perché non lo ha lasciato negli spogliatoi. Di sicuro un momento estremamente imbarazzante per la fortissima tennista polacca, che è corsa verso la sua panchina, ha aperto la borsa e ha spento il suo telefono, che ha passato poi al suo allenatore. E chissà chi è che ha deciso di fare una telefonata a Swiatek proprio mentre era in campo per un match importante dei quarti degli Internazionali d'Italia.

Una partita che vedeva Swiatek ampiamente favorita, ma che è stata costretta a ritirarsi nel terzo set. La ventunenne aveva vinto agevolmente il primo set per 6-2, ma Rybakina aveva vinto poi al tie-break il secondo. Sul 2-2 del set decisivo è arrivato il ritiro della polacca. Ostapenko-Rybakina e Haddad Maia-Kudermetova sono le semifinali del torneo femminile degli Internazionali d'Italia.