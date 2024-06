video suggerito

Il trionfo più inaspettato del Roland Garros, la verità dopo la premiazione: “Non dovremmo essere qui” Laura Siegemund e Edouard Roger-Vasselin hanno trionfato nel doppio misto del Roland Garros, rivelando poi che si sono accordati per giocare in extremis poco prima della scadenza dei termini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Roland Garros sta volgendo al termine ed è tempo di finali. C'è già un titolo che è stato assegnato, ed è quello del doppio misto. A trionfare sono stati Laura Siegemund e Edouard Roger-Vasselin, che hanno battuto in finale l'americana Desirae Krawczyk e l'inglese Neal Skupski. E pensare che la coppia franco-tedesca si è ritrovata a giocare nello Slam parigino quasi per caso.

Siegemund e Vasselin trionfano nel doppio misto

Durante la premiazione infatti i due che non avevano mai giocato insieme prima di questo torneo, hanno rivelato di essersi accordati poco prima della scadenza dei termini per l’iscrizione. Siegemund che in carriera ha vinto gli US Open di doppio femminile e doppio misto, ha raccontato: "Avevo deciso di non fare il misto perché quando manca poco alla scadenza dei termini per l'iscrizione non è facile trovare buoni giocatori con cui ambire a vincere. Poi ho ricevuto un messaggio da Edouard: è stata una cosa dell'ultimo minuto. Ci siamo presentati solo due ore prima della scadenza".

Siegemund e Vasselin si sono riuniti poco prima della scadenza delle iscrizioni

Impossibile dire di no anche alla luce del valore di Vasselin che ha già vinto il Roland Garros nel doppio maschile. Infatti Siegemund ha poi specificato: "Era il tipo di giocatore che stavo cercando e poi già molte volte in cui avrei voluto giocare con lui ma era già impegnato. Allora mi sono detta che non potevo dire di no e sono davvero felice di aver accettato".

Leggi anche Sinner è il nuovo numero 1 al mondo nel tennis! Djokovic si ritira dal Roland Garros

Anche Vasselin, visibilmente emozionato ha confermato l'organizzazione particolare del doppio rivelatosi vincente: "Ho sempre desiderato giocare con te, ma non ha mai funzionato. Grazie per avermi dato l'opportunità. È stato molto speciale per me vincere in casa. Avrei dovuto giocare con una tennista francese, ma poi le cose non sono andate e sono rimasto senza compagna, con le altre connazionali impegnate. Ho chiesto a Laura, e ho deciso di fare un tentativo con lei, dopo aver controllato nella lista dei partecipanti che non ci fosse". Tutto bene quel che finisce bene, per un trionfo davvero inaspettato