Il tennista Kwon stoppa la sua carriera, deve fare il servizio militare: “Tornerò in splendida forma” Soon-Woo Kwon, che ha vinto due titoli ATP ed è stato numero 52 della classifica mondiale, dal prossimo gennaio si arruola e inizierà a svolgere il servizio militare. Per 18 mesi la sua carriera da tennista si stopperà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La carriera del tennista coreano Soon-Woo Kwon si stoppa. L'ex numero 52 ATP non giocherà esattamente per un anno e mezzo. Perché i prossimi 18 mesi li trascorrerà facendo il servizio militare che in Corea del Sud è obbligatorio anche per gli atleti professionisti. Avrebbe potuto evitarlo solo per meriti sportivi, ma non è riuscito a conquistare la medaglia che lo avrebbe ridotto a poche settimane se avesse vinto una medaglia ai Giochi Asiatici. Da gennaio farà parte dell'esercito coreano.

Kwon stoppa la carriera: deve fare il servizio militare

Kwon sapeva di dover ottenere una medaglia ai Giochi Asiatici ma non è riuscito a superare nemmeno il secondo turno e quindi in automatico è arrivata la chiamata alle armi. L'annuncio lo ha dato lui stesso. Il tennista coreano ha anche promesso di tornare a grandi livelli, pure se sa che non sarà semplice perché è classe 1997 e quando proverà a rientrare nel circuito ne avrà circa 29: "Dovrò allontanarmi dal circuito per quasi due anni ma tornerò. Molte persone dicono che è troppo tardi per ricominciare a 30 anni ed è difficile ricominciare ad andare in giro nel tour. Per me, i 30 anni rappresentano il mio picco e sono fiducioso. Tornerò in splendida forma. Finora ho raggiunto solo il venti percento dei miei obiettivi. Realizzerò sicuramente ciò che tutti gli appassionati di tennis desiderano per il tennis coreano. Farò del mio meglio per riuscirci, quindi non vedo l’ora".

Chi è Soon-Woo Kwon, il tennista che farà il militare

Tennista coreano classe 1997, non è stato mai un giocatore di grido, ma è riuscito a distinguersi. Ha vinto due titoli ATP ed è è riuscito a salire fino alla 52ª posizione della classifica mondiale. Nel 2021 si impose nel torneo 250 di Astana, mentre nel 2023 vinse ad Adelaide. A livello Slam non è mai riuscito a superare il terzo turno. Lo scorso settembre distrusse la racchetta dopo aver perso nel secondo turno dei Giochi Asiatici, e pure per quello è passato alla storia.