Il surreale appello di Muller all’ATP: “Non fatemi più anti-doping”. I suoi risultati fanno ridere Alexandre Muller si è lasciato andare ad un appello molto particolare all’ATP Tour, lamentandosi alla sua maniera dei troppi controlli anti-doping. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Alexandre Muller non ne può più. Il tennista francese ha deciso di scrivere un messaggio all'ATP Tour, ovvero il circuito professionistico mondiale di tennis maschile, per lamentarsi di quella che a suo dire è una situazione insostenibile. Stiamo parlando dei controlli anti-doping con cui deve confrontarsi con una frequenza non gradita e che lo indispongono probabilmente perché gli fanno perdere tempo.

L'attuale numero 110 del mondo, sui social, ha tirato in ballo l'ATP in un modo molto particolare, utilizzando l'ironia. Le sue parole infatti fanno riferimento ai recenti risultati tutt'altro che positivi in questo 2024. In sintesi Muller si chiede il senso di farlo sottoporre ai controlli per evidenziare la presenza di residui di sostanze vietate, quando i suoi risultati sono così deludenti.

Queste le sue parole tra il serio e il faceto: "ATP Tour, non so se mi conoscete ma vorrei che i controlli antidoping ogni settimana finissero. Non perderei al primo o al secondo turno ogni settimana se fossi dopato. Grazie mille".

Il povero tennista transalpino 27enne, ha esternato le sue perplessità sulla base dei risultati disastrosi di questo inizio anno. Poche ore fa ha inanellato l’ultima sconfitta nel secondo turno di Barcellona arrendendosi a Ruud. In precedenza aveva fatto lo stesso percorso a Montecarlo, arrendendosi a Nardi, dopo aver perso all’esordio a Marrakech, Miami, Phoenix, Dubai, Doha, e Agli Australian Open. Solo a Montpellier e Indian Wells, Muller era riuscito a vincere almeno una partita. Non ha mai conosciuto il sapore di un match del terzo turno il giocatore francese, che poi ha dovuto poi provare quello che per lui è stato una beffa oltre al danno.

A giudicare dal suo appello all'ATP, non ha certamente perso il sorriso Muller. E chissà che le cose non cambino nella seconda parte di stagione.