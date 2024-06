video suggerito

Il sorteggio del tabellone di Wimbledon diventa un pasticcio: sbagliano un nome, da lì è il caos Un errore di comunicazione tra l’arbitro e il team grafico ha provocato l’intoppo che ha alimentato una serie di equivoci a catena, fino a quando l’estrazione non è stata sospesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il pasticcio del sorteggio durante la composizione del tabellone di Wimbledon 2024 ha creato grande imbarazzo in diretta. È bastato un errore commesso nel singolare femminile per scatenare il caos. Cosa è successo? Una schermata sbagliata, provocata da una comunicazione imperfetta tra l'arbitro e il team grafico, ha alimentato confusione negli accoppiamenti e una serie di equivoci, costringendo gli organizzatori a sospendere per qualche minuto l'estrazione dei nomi così da verificare (e risolvere) il problema tecnico.

L'errore durante il sorteggio del singolare femminile

Eppure tutto era iniziato nel migliore dei modi avendo come riferimento la numero uno al mondo nel ranking Wta, Iga Swiatek, tra le teste di serie assieme ad altre della top 10 quali Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Marketa Vondrousova, Jasmine Paolin, Qinwen Zheng, Maria Sakkari, Ons Jabeur. Emma Raducanu e Naomi Osaka erano tra le giocatrici non teste di serie.

A un certo punto Denise Parnell, ex tennista britannica, s'è accorta che qualcosa non andava nell'associazione dei nomi alle immagini. La russa Mirra Andreeva (quella che al Roland Garros è uscita in lacrime contro Jasmine Paolini) è apparsa sullo schermo al posto della brasiliana Beatriz Haddad Maia: è stata questa la falla che ha rischiato di affondare l'evento.

La reazione degli utenti sui social: "Un vero disastro"

Fermarsi è sembrata l'unica cosa sensata da fare in quella situazione. E dopo un rapido chiarimento, durante il quale tutte le cose sono state rimesse a posto, il sorteggio è ripreso normalmente e in maniera corretta: nel primo turno Haddad Maia è stata estratta contro Magdalena Frech, mentre a Swiatek è toccata l'ex campionessa del Grande Slam, Sofia Kenin. Tutto è filato liscio? Per certi versi sì ma la reazione degli utenti sui social ha messo il dito nella piaga. "Ma cosa sta succedendo? È un vero disastro", è il commento comune a molte riflessioni.

Swiatek prova a soffiare lo scettro a Vondrousova

La tennista ceca, Nicole Vondrousova, è la campionessa in carica. Iga Swiatek è tra le favorite per la vittoria del trofeo, sempre che riesca a imporre il suo dominio anche sull'erba. L'italiana Jasmine Paolini, finalista al Roland Garros, è inserita nella parte bassa del tabellone ove si trovano anche Aryna Sabalenka e Coco Gauff: l'azzurra affronterà la spagnola spagnola Sorribes Tormo, attuale numero 54 al mondo.

Nella parte del torneo ci sono anche anche Sara Errani, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto che dovranno vedersela contro la ceca Linda Noskova, l'americana Madison Keyes e la romena Anca Todoni. Lucia Bronzetti, sorteggiata nella parte alta, debutterà con la canaese canadese Leylah Fernandez.