Il Cordoba Open inizia in modo bizzarro, video a luci rosse sul maxi-schermo invece delle partite Nel torneo di tennis ATP 250 di Cordoba curioso incidente con un video a luci rosse trasmesso per sbaglio su uno dei maxi-schermi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In attesa dei Masters 1000 sul cemento americano, è tempo per il tour di spostarsi anche in Sudamerica per alcuni tornei sulla terra rossa. È la settimana del Cordoba Open, un ATP 250 in programma in Argentina che vede tra i protagonisti anche l'italiano Darderi arrivato dalle qualificazioni. In realtà però l'appuntamento sudamericano è stato contraddistinto da un inizio particolare, a causa di un incidente.

Gli organizzatori del torneo, come spesso accade, hanno allestito una serie di zone per permettere ai tifosi di assistere ai match e ricevere tutte le informazioni, anche nella zona esterna dello stadio. Una di questi è stato inserito nell'area riservata alla ristorazione, a ridosso del campo centrale dove si disputano i match di cartello. Nella giornata di apertura, gli addetti ai lavori e i cronisti presenti si sono ritrovati a fare i conti però con una trasmissione inappropriata.

Sul maxi-schermo infatti è partito un video a luci rosse. Un contenuto che dopo qualche secondo è stato prontamente bloccato, tra lo stupore dei fortunatamente non tantissimi tifosi presenti. Quanto accaduto è stato registrato da un giornalista che ha poi provveduto a divulgare il tutto sui social. Il video in questione è finito anche sulla bacheca del popolare esperto di tennis portoghese José Morgado che ci ha scherzato su.

Il video a luci rosse partito per sbaglio al Cordoba Open

Difficile dire se si sia trattato di uno scherzo fatto da qualcuno, o di un "incidente" o errore di uno dei tecnici. Fatto sta, che la figuraccia è stata imbarazzante e i vertici del Cordoba Open sono stati costretti a scusarsi. In questa edizione infatti sono stati fatti grandi sacrifici per avere un tabellone prestigioso, con un montepremi totale di 640.705 dollari.

C'è stato anche chi su X ha avanzato un'ipotesi particolare sull'incidente a luci rosse: "10 giorni fa un hacker ha fatto trapelare i dati di un funzionario del Dipartimento Giudiziario di Córdoba. Lo stesso hacker ha fatto trapelare le credenziali dell'aula virtuale della Polizia di Cordoba e di un cordobese registrato sulla piattaforma CIDI (Cittadino Digitale). Sarà lui il VJ del torneo di tennis Córdoba Open?".