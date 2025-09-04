Iga Swiatek incredula per una domanda agli US Open: “Ma perché dici questo? Cosa ci fai qui?”

Iga Swiatek esce dagli US Open dopo la sconfitta contro Amanda Anisimova e in sala stampa resta incredula di fronte alla domanda di un giornalista: “Cosa ci fai qui?”.

Iga Swiatek è reduce dalla sconfitta contro Amanda Anisimova nei quarti di finale degli US Open 2025. La tennista polacca è stata messa ko dalla statunitense con il punteggio di 6-4 6-3 ed è fuori dal torneo. Una sconfitta che per il momento lascia intatta la sua seconda posizione nella classifica ATP femminile ma che di certo non fa felice la Swiatek la quale in conferenza stampa al termine della sfida di ieri, mette in scena uno scambio di battute un po' al veleno con un giornalista.

Quest'ultimo, forse anche in maniera provocatoria visto il personaggio, ha chiesto alla tennista se questo fosse al momento un periodo molto intenso per lei tra Wimbledon e i tornei americani: "Quanto sei stanca?". Swiatek resta spiazzata da questa domanda ma non si lascia intimidire: "Beh, non lo so. Non è che le mie partite qui siano state estenuanti". E a questo punto parte al contrattacco quando lo stesso giornalista chiede alla tennista polacca se per caso avesse bisogna di una pausa: "Perché dici questo? Tu hai bisogno di una pausa?"

La Swiatek ha capito benissimo quale fosse l'obiettivo della domanda, ma la polacca lascia intendere di non aver abboccato e rigira il quesito al giornalista in questione: "Mi chiedevo solo se volessi prenderti una pausa – chiede alla tennista che non ci pensa su due volte -. Beh, parla con chi si occupa del calendario. Tu hai bisogno di una pausa?". Il cronista sembra spiazzato, non si aspettava di certo una reazione così dalla tennista: "Cosa?". E la tennista polacca prosegue a punzecchiarlo.

Iga Swiatek durante la sfida persa ai quarti.

"Sembri tu quello che ha bisogno di una pausa". Il giornalista così capisce e dopo un leggero sorriso della polacca prova a stemperare quel clima di tensione che si sta creando: "Si, in effetti ne ho bisogno". La Swiatek a quel punto chiude il discorso con l'ultima domanda provocatoria: "Beh, allora cosa ci fai qui?". Il giornalista si congeda: "Devo arrivare alla fine del torneo". E così anche la Swiatek decide di non andare oltre concludendo il suo scambio di battute con un semplice e netto: "Buona fortuna".