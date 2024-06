video suggerito

Hurkacz lascia Dimitrov attonito con una richiesta incredibile al Roland Garros: “Cambiamo arbitro?” Scene mai viste su un campo da tennis al Roland Garros, dove Hubert Hurkacz ha chiesto all’avversario Dimitrov se era d’accordo a cambiare il giudice di sedia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Hubert Hurkacz ha la fama del bravo ragazzo, una fama meritata, perché certamente è un ragazzo serio, che negli anni ha dato molti esempi di sportività, ma quando gioca contro Dimitrov perde il controllo. Già a Miami aveva perso il controllo, sfidando il bulgaro, mentre al Roland Garros, nell'ottavo contro Dimitrov, ha chiesto addirittura la sostituzione del giudice di sedia, che non stava arbitrando come desiderava. Una scena mai vista su un campo da tennis.

Dimitrov ai quarti del Roland Garros

Hurkacz e Dimitrov sono stati costretti agli straordinari a causa della pioggia che li ha penalizzati non poco e il giorno di riposo non lo hanno avuto tra il terzo e il quarto turno. L'incontro è stato bello, con alcuni scambi spettacolari, e alla fine ha vinto Dimitrov, che a 33 anni sta vivendo un'annata fantastica. 7-6 6-4 7-6 e quarti guadagnati per la prima volta a Parigi, dove sfiderà Jannik Sinner, vincitore su Moutet.

Nelle fasi finali del terzo set, con Dimitrov avanti di due set, Hurkacz era spazientito, oltre che per il risultato, per l'arbitraggio di Allison Lang. Il polacco si era infastidito e non poco in precedenza quando un diritto che aveva colpito era stato chiamato largo. Hurkacz ha chiesto addirittura l'intervento del supervisor, che però non poteva certo solo con la sua presenza capire se quel colpo era dentro o fuori.

Hurkacz chiede a Dimitrov se vuole cambiare il giudice di sedia

Ha continuato a giocare, ma al successivo cambio di campo, ancora con nella mente quel punto e quello scambio di battute, Hurkacz si siede sulla sua panchina, e si rivolge a Dimitrov chiedendogli di cambiare il giudice di sedia. Prima un eloquente segno con le mani, poi al bulgaro dice: "G? Vuoi fare un cambio?". Poi continua: "Vuoi continuare con questa signora?". Dimitrov non capisce: "Vuoi continuare con cosa?". Hurkacz prosegue: "Voglio dire, se vuoi continuare con la signora qui, o se vuoi cambiare. Questo sto dicendo a te". Di rimbalzo l'altro: "Onestamente, qualunque cosa tu voglia fare va bene".

Ma l'arbitro non si cambia

Prende tempo Dimitrov che sa bene che l'arbitro non si può cambiare così di punto in bianco. La sostituzione del giudice di sedia, anche se sgradito, non è tollerata in alcuno sport. La partita prosegue, Allison Lang resta al suo posto, Hurkacz perde il tie-break ed è fuori. Dimitrov al quattordicesimo tentativo è ai quarti del Roland Garros per la prima volta.